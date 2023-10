Haaland: 'Người ta dễ sốc nếu tôi không ghi bàn'

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên Telegraph (Anh), tiền đạo của Man City nói về mục tiêu xô đổ kỷ lục của Alan Shearer, mối quan hệ với Pep Guardiola và việc di chuyển như "thây ma" trong trận đấu.

Erling Haaland đã ghi 199 bàn trong 203 trận cho RB Salzburg, Borussia Dortmund, Man City và đội tuyển Na Uy. Đó là những con số chưa từng có tiền lệ, thậm chí dẫn đến cảm giác việc ghi bàn là điều tất yếu với anh trên sân.

Haaland lý giải: "Mọi thứ là như vậy và đó là điều tích cực: Mọi người sốc vì tôi tịt ngòi hơn là khi tôi ghi bàn! Ở Na Uy, khi tôi không ghi bàn, tít báo sẽ là 'Không có bàn thắng'. Đó là một điều tốt. Tôi không phàn nàn gì bởi City mua tôi về để ghi bàn. Vậy nên đó là điều được trông đợi từ tôi, dù có lẽ không nhiều tới mức đó! Dù sao thì tôi vẫn là người phải đưa bóng qua vạch vôi".

Haaland trong cuộc phỏng vấn trên Telegraph.

Haaland đã ghi 44 bàn tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 42 trận, tương đương hiệu suất 1,05 bàn/trận. Anh còn kém 216 bàn với kỷ lục của Alan Shearer (lập trong 441 trận với hiệu suất 0,59 bàn/trận). Rõ ràng khoảng cách còn rất xa, nhưng cảm giác không hề vô vọng. Liệu có quá sớm để đặt câu hỏi Haaland có ở lại nước Anh đủ lâu để phá vỡ kỷ lục đó?

"Hợp đồng của tôi kéo dài bao lâu nhỉ? Còn ba năm và 10 tháng nữa? Vậy thì vẫn đủ thời gian để phá kỷ lục đó, nhỉ?", Haaland bật cười trước ý tưởng lập kỷ lục trong quãng thời gian eo hẹp. "Thực ra đó là điều không tưởng. Bạn cần nghĩ tới trận đấu kế tiếp, cả mùa giải và những thành tích sẽ tới sau đó. Nhưng nếu 15 năm tiếp theo tôi vẫn ở Anh thì tại sao không? Chúng ta hãy cùng chờ xem".

Ở tuổi 23, Haaland đang là cầu thủ được quan tâm, thảo luận và được nhắc đến nhiều bậc nhất hành tinh, song lại hiếm khi trả lời phỏng vấn. Nhưng trong thực tế, anh là một người thoải mái trong phỏng vấn và thậm chí còn hài hước khi mô tả về bản thân.

Thành tích của Haaland ở Dortmund và Man City Trận: 153 Bàn: 146 Trung bình bàn sau mỗi 90 phút: 1,09 Hat-trick: 11 Tỷ lệ dứt điểm thành công: 29,4% Bàn chân trái: 109 Bàn chân phải: 20 Bàn bằng đầu: 17

Với Martin Odegaard, Haaland là "mãnh thú", Jurgen Klopp gọi anh là "thế lực thiên nhiên", Guardiola xem học trò là "người không thể ngăn cản". Nhưng Haaland lại xem mình là một zombie, với cơn nghiện ghi bàn. Anh tâm sự: "Trong trận đấu, mọi người thường trách tôi vì ít chạm bóng. Tôi có thể lùi xuống và chạm bóng đôi lần, nhưng phần lớn thời gian tôi đi bộ quanh, đứng ở trên, làm những động tác riêng và thật khó lý giải. Tôi như rời khỏi bản thân và trở thành một con zombie, như thể đang 'thoát xác'. Chỉ nhìn xung quanh, tìm kiếm cơ hội. Và khi nó đến, tôi phải luôn sẵn sàng".

"Tôi vẫn tỉnh táo nhưng hầu như chỉ đi bộ và nhìn lướt xung quanh, tự suy nghĩ: 'Nếu bóng tới điểm này, tình huống sẽ thế này, nếu bóng tới kia, tình huống khác sẽ diễn ra'. Đó là một thứ cảm giác. Khi đội đang triển khai từ tuyến dưới, tôi biết mình không cần tham gia. Tôi chỉ đứng đó và đợi khoảnh khắc quyết định diễn ra".

Haaland mừng bàn thắng vào lưới Burnley ở Ngoại hạng Anh năm 2022.

Với chiều cao 1,94 mét, vóc dáng không thể trộn lẫn nhưng dường như Haaland sở hữu một khả năng đặc biệt như anh nói khi "thoát xác", đó là "tàng hình" trên sân, trước khi đột ngột xuất hiện và ghi tên lên bảng điện tử. Ví dụ mà anh nêu ra như bàn thắng vào lưới Burnley đầu mùa giải trước là điển hình: "Mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm. Cú đánh đầu của Rodri đưa bóng tới tôi và tôi biết chắc mình sẽ ghi bàn. Tôi có cảm giác bóng sẽ tới đâu và cú dứt điểm là hoàn hảo. Đó hoàn toàn là bản năng: tôi cảm thấy trái bóng sẽ tới đâu, tôi chạy tới đó và sút".

Bàn thứ hai vào lưới Burnley cũng tương tự: "Tôi nghĩ trái bóng sẽ rơi về đâu, nhưng cố gắng không nghĩ nhiều. Tôi cố làm theo trực giác. Nói sau khi chuyện đã rồi nghe có vẻ dễ, nhưng tôi thường cố tách khỏi các hậu vệ. Việc này giờ đây khó hơn bởi họ tăng gấp đôi số người kèm tôi. Nhưng tôi vẫn vươn tới khoảng cách cần có để thực hiện cú sút, ghi bàn".

Ở mùa giải này, các đội kèm chặt Haaland hơn, với ít nhất hai hậu vệ theo kèm. Anh biết rõ điều này: "Tôi cảm thấy họ đang làm nhiều thứ hơn để ngăn cản tôi, đưa ra nhiều hậu vệ hơn. Nhưng điều này là bình thường. Đó là một thử thách lớn hơn và nếu có nhiều cầu thủ theo kèm tôi thì đồng nghĩa sẽ có nhiều khoảng trống hơn cho các đồng đội. Đơn giản vậy thôi. Tôi chỉ cố gắng làm công việc của mình, như đã làm mùa giải trước".

Đó là một mùa giải chưa từng có tiền lệ tại Man City, với cú ăn ba Premier League, FA Cup và Champions League cùng 52 bàn trên mọi mặt trận cho Haaland. Mọi thứ kết thúc trong những giọt nước mắt hạnh phúc tại Istanbul, khi City đánh bại Inter Milan để lần đầu lên đỉnh châu Âu.

"Một trong những giấc mơ lớn nhất mà tôi đã mơ cả đời đã trở thành hiện thực. Những giấc mơ có thể trở thành sự thực. Tôi luôn mơ về nó và đó là một cảm giác tuyệt vời. 30 giây sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc là khoảnh khắc đẹp nhất. Tôi không biết nữa, nhưng hy vọng sẽ được trải nghiệm lại cảm giác ấy trong đời. Đó là cảm xúc tuyệt nhất tôi từng trải qua. Nó là siêu thực".

Haaland mê Champions League tới mức chuông điện thoại của anh là nhạc hiệu giải đấu này, bởi "giai điệu này khiến tôi phấn khích". Khi mới tới sân Etihad, anh tuyên bố muốn làm "người thay đổi cục diện trận đấu". Dường như anh đã làm được điều này, khi giúp City vươn tới mục tiêu bấy lâu đồng thời đạt thành tích ghi bàn vượt cả hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở cùng độ tuổi.

Anh tin mình đã đạt được mục tiêu ban đầu: "Tôi đã tuyên bố tới đây để vô địch Champions League và chúng tôi đã đạt được cú ăn ba. Tôi nghĩ mình đã thay đổi một chút cách đội vận hành. Đương nhiên mọi thứ không dễ dàng, nhất là khi làm việc với một người đòi hỏi cao như Pep. Tôi tới đây với một tâm thế tích cực, muốn giúp đội đạt được danh hiệu mà họ đã tới rất gần trong những năm qua. City đã vô địch Premier League trước đó và tôi không cần phải làm gì nhiều lắm, nhưng rốt cuộc tôi ghi tới 36 bàn. Tôi chỉ cố gắng tới và mang tới một chút sức bật giúp đội trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới.

"Mọi thứ rất áp lực. Tôi tới một đất nước mới, mọi người theo dõi nhất cử nhất động và đặt câu hỏi liệu tôi có thể thành công ngay năm đầu không. Nhưng rốt cuộc tôi đã cho thấy mình có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức. Sức ép rất nhiều nhưng tôi thích áp lực. Và giờ đây giấc mơ lớn nhất của tôi là lặp lại cú ăn ba lần nữa. Nó giống như khi tôi ghi bàn và yêu cái cảm giác đó đến mức muốn làm lại. Vô địch Champions League cũng như vậy. Tôi giành chức vô địch và muốn lặp lại. Tôi khát khao hơn bao giờ hết!".

Haaland nâng Cup vô địch Champions League trong màu áo Man City.

Nguồn cảm hứng này tới từ người cha Alfie - một cựu cầu thủ Man City. Haaland thú nhận anh luôn khát khao thành công hơn cha mình: "Ngày bé, tôi luôn nhìn cha và nghĩ: 'Chà, cha chơi ở Premier League và mình cũng muốn như vậy'. Đó là thứ luôn nằm trong đầu tôi. Chúng tôi vẫn thường chơi bóng hàng ngày ở quê nhà Bryne cùng bạn bè. Ngay từ lúc bé, tôi đã nghĩ mình phải vượt qua cha mình và làm mọi thứ vì mục tiêu này. Thật tuyệt khi có động lực trong mọi thứ".

"Khi chúng ta đang thực hiện cuộc phỏng vấn này, cha tôi đã gửi hai tin nhắn. Tôi và ông ấy nói chuyện hàng ngày. Ông ấy là cha tôi, nhưng về mặt nào đó giống một người anh lớn hơn. Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt, như những người bạn và đó là điều quan trọng. Cha không gây sức ép lên tôi và nếu tôi muốn giã từ bóng đá, ông cũng sẽ chẳng phiền hà. Ông ấy mê golf nên chắc cũng muốn tôi trở thành golfer!".

Sự nghiệp của Alfie bị kết thúc ngắn ngủi do chấn thương ở tuổi 30. Điều này càng khiến Haaland học cách tận hưởng những gì tốt đẹp khi nó còn diễn ra: "Bạn không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Vậy nên bạn cần tận hưởng và trân trọng mỗi ngày. Đôi lúc bạn cần nhìn xung quanh, hít thở và thấy cuộc đời mình thật đẹp, có nhiều người kém may mắn hơn bạn rất nhiều. Vậy nên hãy biết trân quý những gì mình đang có. Tôi rất may mắn khi được chơi bóng đá ở những đấu trường lớn nhất thế giới, ở những sân vận động lớn nhất thế giới cùng những cầu thủ tuyệt nhất. Tôi may mắn và việc thừa nhận và tận hưởng nó rất quan trọng. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Trong 10 năm nữa, tôi có thể đã giải nghệ. Do vậy, việc tận hưởng từng ngày rất quan trọng".

So sánh số bàn của Haaland, Messi và Ronaldo qua 31 trận đầu tiên ở Champions League.

Haaland còn may mắn làm việc với Pep Guardiola - người anh gọi là một người ám ảnh bởi chi tiết: "Ông ấy đòi hỏi rất nhiều trên sân tập. Trước khi ký hợp đồng, ông ấy đã nói: 'Tôi không quan tâm cậu làm gì, cứ làm thứ cậu muốn. Nhưng khi ở trên sân tập, cậu phải tập trung. Bằng không, tôi sẽ cho cậu một trận'".

"Đó là cách ông ấy và City vận hành với tư cách một đội bóng và tập thể. Đó là lý do đội thành công đến vậy. Hãy nhìn sức ép mà chúng tôi phải đối mặt mỗi ngày với tư cách một CLB, một đội bóng và những cá nhân. Nhưng bạn cần tập trung tối đa trong một giờ trên sân tập mỗi ngày. Phần còn lại hãy cứ thư giãn và đừng nghĩ về bóng đá hay thứ gì khác. Đó là bí quyết thành công của đội: Sau giờ tập, đừng nghĩ về bóng đá nữa. Bạn suy nghĩ và phát triển trên sân. Khi ở trên sân phải tập trung tối đa, như Pep yêu cầu. Với tôi thì mọi thứ hơi khác, bởi tôi đá trung phong và thường không tham gia triển khai bóng. Nhưng bóng sẽ đột ngột tới, do vậy tôi buộc phải tập trung mọi lúc mọi nơi nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội".

Anh thừa nhận mình đã tiến bộ hơn nhiều dưới bàn tay nhào nặn của Guardiola: "Tôi đã giàu kinh nghiệm và chơi hay hơn nhiều. Tôi đã chơi 53 trận mùa trước và giỏi hơn nhiều khía cạnh. Có lẽ các bạn sẽ thấy ở mùa giải này tôi đã tiến bộ ở khía cạnh nào! Hay có lẽ bạn đã thấy rồi?"

Với Haaland, chức vô địch Premier League mùa trước đem lại cảm giác nhẹ nhõm: "Chúng tôi chịu sức ép từ Arsenal suốt mùa giải và City đã vô địch hai lần liền trước đó. Vậy nên nếu tôi tới đội và đội không vô địch, mọi người sẽ xem tôi như vấn đề. Vậy nên chức vô địch thực sự là một sự giải thoát".

Haaland (trái) mừng bàn cùng Pep Guardioa ở Ngoại hạng Anh.

Haaland nghiện cảm giác ghi bàn, nhưng cũng thích không kém việc kiến tạo cho đồng đội, bởi anh thích niềm vui trong ánh mắt họ. Nhưng đem lại hạnh phúc nhất cho anh là chiến thắng: "Chúng tôi vô địch Champions League bằng cách nào? Thắng mọi trận đấu. Chúng tôi vô địch Premier League cũng nhờ thắng nhiều trận nhất. Đương nhiên ghi bàn nhiều giúp thắng trận, nhưng rốt cuộc chiến thắng luôn là thứ quan trọng nhất để có những danh hiệu. Đó là thứ đem tới cho tôi nhiều niềm vui nhất".

Để làm được điều đó, Haaland chăm sóc bản thân và có mức kỷ luật tối đa. Anh dành thời gian để thiền, đeo kính ngăn ánh sáng xanh từ màn hình trước khi ngủ, tắt wifi khi về nhà và dán băng dính lên miệng khi đi ngủ. Đôi lúc anh chơi điện tử cùng bạn bè, nhưng chủ yếu thời gian rảnh được dành để phục hồi và thư giãn: "Tôi cần nó bởi có quá nhiều thứ trong cuộc sống và cần sẵn sàng cho trận đấu kế tiếp. Tôi cố không nghĩ quá nhiều. Một mặt tôi là tiền đạo của Manchester City được hàng triệu người theo dõi mỗi tuần. Mặt khác tôi chỉ là một anh chàng bình thường người Na Uy, sống tại Anh và muốn vui vẻ bên những người thân".

Thực tế khó hơn Haaland nghĩ, khi anh cố gắng đi dạo quanh Manchester hay đi siêu thị: "Khi tôi đi siêu thị, báo chí sẽ liệt kê từng thứ tôi mua và giá của chúng! Đó là cuộc đời tôi bây giờ và tôi buộc phải tư duy khác, song vẫn cần cố gắng sống theo cách bình thường nhất có thể. Đôi lúc tôi còn gặp người hâm mộ Man Utd. Họ thường nói này nọ và bảo tôi chơi kém hay những thứ tương tự, và tôi sẽ nhìn lại họ và nghĩ: 'Thôi nào'".

"Việc không quá nghiêm túc rất quan trọng. Ai cũng cố trở nên hoàn hảo nhưng tôi luôn nghĩ hay cứ thư giãn và vui vẻ đi. Đó là chìa khoá của cuộc sống: hãy ngồi xuống và thư giãn. Nếu ai đó hỏi tôi một thứ gì ngu ngốc, kiểu 'cậu đang mặc đồ lót gì?', tôi sẽ hỏi lại họ điều tương tự. Tôi thích trêu chọc, pha trò dù trước đây làm điều đó thoải mái hơn và đó cũng là một điều quan trọng trong cuộc sống", anh nói. "Ai cũng cố gắng trở nên hoàn hảo trên Instagram, nhưng hãy thử thư giãn và vui vẻ chút đi. Việc là chính mình là rất quan trọng. Như Jack Grealish ăn mừng Champions League vậy. Nó thật tuyệt vời! Ai vô địch Champions League cũng sẽ ăn mừng như vậy, nhưng vì anh ấy là người nổi tiếng nên gây ra tranh cãi."

Haaland biết cách tận hưởng cuộc sống và bóng đá. Anh lưu trữ từng quả bóng trong mỗi trận lập hattrick và đến nay đã có 19 quả. Tại đề cử Quả bóng Vàng 2023, anh là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Thế hệ tương lai của bóng đá được xem như nằm trong tay của anh, Kylian Mbappe và Jude Bellingham.

Haaland còn là đương kim Cầu thủ xuất sắc theo bầu chọn của PFA và Hiệp hội Ký giả bóng đá. Dù không hay nhắc về những giải thưởng cá nhân, cách Haaland nhận giải và phát biểu cảm nghĩ cho thấy anh trân trọng chúng: "Cha tôi luôn dặn dò rằng dù giải thưởng có là gì, tôi cần luôn trân trọng việc được người khác đánh giá cao việc mình làm. Ông ấy khắc ghi nó vào đầu tôi".

"Tôi đã có một số giải thưởng, đồng nghĩa với việc mình đã làm tốt và tôi cũng thích việc mặc một bộ vest và được phỏng vấn trên sân khấu. Giải Quả bóng Vàng cũng vậy. Thắng giải thì thật tuyệt đấy, nhưng đó không phải mục tiêu chính. Bạn cần cố gắng chơi tốt hơn, thể hiện tốt hơn, cố gắng đoạt các danh hiệu, và mọi thứ khác sẽ đến sau đó", anh nhấn mạnh.

Thịnh Joey (theo The Telegraph)