Hà Trần ra album nhạc xuân kinh điển

Ca sĩ Hà Trần làm mới các tình khúc xuân vượt thời gian, với nhạc phẩm "Ly rượu mừng", "Em đến thăm anh đêm 30".

CD mang tên Để em mơ, tuyển tập bảy ca khúc giai đoạn thập niên 1940-1950 đến những năm 2000. Với dòng nhạc tiền chiến, Hà Trần chọn các sáng tác kinh điển như Bến xuân (Văn Cao - Phạm duy), Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương), Gửi người em gái (Đoàn Chuẩn).

Chị cho biết thu âm những bài hát nhiều thời kỳ để thoải mái thể hiện cá tính âm nhạc. Ca sĩ mời bốn tên tuổi tham gia công đoạn phối khí - vốn là các cộng sự lâu năm, gồm Thanh Phương, Trần Đức Minh, Vũ Huyền Trung, Minh Dương.

Bài toán khó với Hà Trần là các nhạc phẩm đều nổi tiếng, do đó người nghe thường mặc định phải hát theo lối truyền thống. Nắng có còn xuân - một trong những bản hit của nhạc sĩ Đức Trí - được phối lại theo hướng jazz fusion, thể loại giàu tiết tấu, kết hợp giữa jazz và rock, funk. Em đến thăm anh đêm 30 (Vũ Thành An, Nguyễn Đình Toàn) - vốn được biết đến với giai điệu sâu lắng - khoác áo mới qua âm hưởng nhạc điện tử synth-pop.

Để em mơ (Nguyễn Cường) gợi nhớ không khí Tết thời thập niên 1980-1990 với các bản nhạc xuân trên đài radio. Hà Trần thể hiện lại Khúc hát thanh xuân (nhạc ngoại, lời Việt: Phạm Duy), ca khúc chị từng hát trên sân khấu hải ngoại năm 2005, để ôn hoài niệm về những ngày Tết xa xứ. Ngoài định dạng CD, chị còn ra phiên bản đĩa than, hướng đến giới chơi nhạc hi-end.

Ca sĩ Hà Trần. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trần Thu Hà, 49 tuổi, là con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu. Chị từng ra các album Em về tinh khôi, Bài tình cho giai nhân, Nhật thực, Hà Trần 98-03, Tự họa (hát nhạc Trần Tiến), Tình ca qua thế kỷ, Cánh cung (hát nhạc Đỗ Bảo). Chị theo đuổi nhiều dòng nhạc từ pop, jazz đến world music, dân gian đương đại, ghi dấu suốt nhiều năm với phong cách đa dạng. Hà Trần được truyền thông xem là một trong bốn diva đương đại của Việt Nam, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Năm 2022, album Nhật Thực - Hà Trần thực hiện cùng Ngọc Đại, Đỗ Bảo và Vi Thùy Linh - được bầu chọn là sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm.

Chị từng đạt nhiều giải thưởng như: Clip ca nhạc yêu thích của VTV - Bài hát tôi yêu với Chuyện tình thảo nguyên năm 2003, giải Album của năm cho Đối thoại 06 tại Cống hiến năm 2006 và cho Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta (với Đỗ Bảo) năm 2013. Năm 2022, chị gây chú ý khi tham gia The masked singer (Ca sĩ mặt nạ), dừng chân ở top 3.

Mai Nhật