Hạ tầng ven sông Hàn tạo đòn bẩy cho địa ốc Đà Nẵng

Các dự án ven sông được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ chiến dịch nâng tầm khu vực sông Hàn của Đà Nẵng.

Nâng tầm khu vực sông Hàn

Đà Nẵng vừa nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp từ Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA). Trước đó, tại diễn đàn thành phố thông minh diễn ra tại Hàn Quốc, Đà Nẵng cũng được trao giải thưởng Thành phố thông minh Seoul (Seoul Smart City Prize) do Tổ chức các thành phố thông minh bền vững thế giới (WeGO) và chính quyền thành phố Seoul xét chọn.

Cuộc lột xác về hạ tầng đô thị, công nghệ thông tin, du lịch của Đà Nẵng những năm qua đã mang đến diện mạo mới, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo thiện cảm cho người dân, du khách. Đặc biệt, khu vực trung tâm nằm hai bên dòng sông Hàn dần "thay da đổi thịt", cho thấy sự phát triển nhanh chóng của thành phố thủ phủ miền Trung.

Diện mạo hiện đại, năng động của Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

Theo thông lệ quốc tế, khu vực dòng sông chảy qua trung tâm đô thị thường được đầu tư mạnh mẽ, tạo điểm nhấn cho toàn thành phố. Có thể thấy điều này tại những đô thị thịnh vượng bậc nhất châu Á như Singapore; Hong Kong, Thượng Hải (Trung Quốc); Bangkok (Thái Lan)... Bất động sản hai bên sông thường đắt giá và được giới thượng lưu săn lùng.

Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã thảo luận và thông qua đồ án Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông, tỷ lệ 1/2000. Theo đó, phân khu ven sông Hàn và bờ Đông sẽ là khu trung tâm đô thị, trung tâm hành chính - chính trị; cửa ngõ du lịch ven sông, ven biển; trung tâm hội nghị quốc gia và quốc tế; trung tâm tài chính; trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao khu vực miền Trung; trung tâm văn hóa - thể thao và y tế. Điều này hứa hẹn tạo đòn bẩy khơi thông nguồn lực, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Đáng chú ý, dự án "Dòng sông ánh sáng" trị giá 400 tỷ đồng đang được thành phố triển khai hướng tới xây dựng hình ảnh sống động về đêm cho Đà Nẵng. Với điểm nhấn là hệ thống chiếu sáng dọc hai bờ sông, không gian mặt nước và 5 cây cầu bắc qua sông Hàn ở khu vực trung tâm, dự án sẽ tạo sự hấp dẫn với du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch.

Cùng với đó, các công trình cao tầng hai bên sông Hàn cũng được chiếu sáng nghệ thuật, tạo sự đồng bộ cho toàn khu vực về đêm. Thành phố cũng sẽ quy hoạch tuyến phố đi bộ phía bờ Đông sông Hàn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý, phố đi bộ trên tuyến Bạch Đằng nối dài từ cầu Rồng đến cầu Nguyễn Văn Trỗi...

Khu vực sông Hàn trong lễ hội pháo hoa quốc tế 2023. Ảnh: Ánh Dương

Theo các chuyên gia, sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng sẽ biến khu vực ven sông Hàn trở nên sống động hơn, thực sự trở thành trung tâm vui chơi giải trí của Đà thành, điểm tụ thu hút mọi du khách trong và ngoài nước. Từ đó lan tỏa sức nóng đến các lĩnh vực du lịch - dịch vụ cũng như gia tăng giá trị cho các bất động sản tại đất vàng ven sông, nơi an cư - nghỉ dưỡng vốn đang thiếu hụt tại Đà Nẵng.

Sun Cosmo Residence Da Nang hưởng lợi kép

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng cạn kiệt, số lượng tòa tháp ven sông Hàn có tầm nhìn hướng "dòng sông ánh sáng" hạn chế, với một số ít tòa khách sạn, căn hộ dịch vụ, tháp căn hộ để ở ven sông.

Đơn cử, hai tòa tháp Panoma 1 và Panoma 2 thuộc tổ hợp căn hộ cao tầng ven sông Hàn Sun Cosmo Residence Da Nang. Tổ hợp này đáp ứng các yếu tố cần và đủ của một sản phẩm bất động sản cao cấp đô thị: kề bên sông Hàn, sát chân cầu Trần Thị Lý, nằm tại giao lộ của những cung đường huyết mạch, cách biển Mỹ Khê 1 km; mô hình compound đủ tiện ích; kiến trúc hài hòa hiện đại và truyền thống; chất lượng dịch vụ 5 sao...

Phối cảnh tổng thể Sun Cosmo Residence Da Nang. Ảnh: Sun Group

Đặc biệt, vị trí sát sông Hàn với mặt tiền đường Trần Thị Lý, Panoma 1 và Panoma 2 sở hữu tầm nhìn panorama thu trọn sông - phố - biển. Từ ban công hay mỗi ô cửa sổ căn hộ tại tháp, cư dân có thể ngắm nhìn dòng sông Hàn hoa lệ về đêm với bức tranh ánh sáng đặc sắc, thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa mỗi mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích nội khu cao cấp mang đến trải nghiệm khác biệt cho cư dân Panoma 1 và Panoma 2 nói riêng và tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang nói chung.

Bể bơi vô cực trên cao, phòng tập gym, kid club, chuỗi dịch vụ thương mại đa dạng tại khối đế tòa nhà và khu thấp tầng The Cosmo hứa hẹn mang tới cư dân cuộc sống đa trải nghiệm, giàu cảm xúc. Hệ thống an ninh nhiều lớp, đội ngũ bảo vệ túc trực thường xuyên tại các trạm - chốt, camera hồng ngoại cả ngày lẫn đêm... cũng đảm bảo an toàn cho cư dân.

Tiện ích phòng gym cao cấp tại Sun Cosmo Residence Da Nang. Ảnh phối cảnh minh họa

Với thiết kế đa dạng, đa công năng, loại căn hộ một phòng ngủ đa năng linh hoạt công năng của tòa tháp Panoma 1 và Panoma 2 được nhiều khách hàng quan tâm.

Không chỉ sở hữu giá trị từ vị trí, tầm nhìn, kiến trúc, hệ tiện ích..., các căn hộ này có đầy đủ công năng sinh hoạt kèm theo phần diện tích đa năng có thể biến hóa theo nhu cầu và gu thẩm mỹ của gia chủ như phòng em bé, khu vui chơi, phòng trưng bày, góc café thư giãn... Theo các đơn vị phân phối, dòng căn hộ này với tiện ích đầy đủ, giá thành hợp lý, tầm nhìn đẹp không chỉ được lựa chọn để ở mà còn dễ dàng được nhà đầu tư khai thác cho thuê dịch vụ lưu trú, du lịch.

Với vị trí đắc địa tại trung tâm của phân khu ven sông Hàn và bờ Đông, hai tòa tháp Panoma 1 và Panoma 2 được dự báo sẽ trở thành không gian sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp nơi "trái tim" Đà thành với dư địa gia tăng giá trị theo thời gian.

Hoài Phong