Hạ tầng hàng không, giao thông mở hướng phát triển cho Đông Anh

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các trục giao thông mới tạo lực đẩy cho khu Đông Bắc Hà Nội, trong đó Cổ Loa (Đông Anh) là điểm kết nối giữa sân bay, đô thị mới và nội đô.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xác định là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của miền Bắc. Sân bay hướng tới vai trò cửa ngõ hàng không vùng, trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Song song, Hà Nội đã khởi công tuyến đường kết nối Gia Bình với trung tâm Thủ đô, tổng vốn đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng. Tuyến giao thông này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay về nội đô, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại của thành phố.

Sân bay Gia Bình khi hoàn thành được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Ảnh: Masterise Group

Trong hệ thống hạ tầng đang hình thành, khu vực Cổ Loa (Đông Anh) giữ vai trò giao điểm của các trục giao thông chiến lược tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội. Tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô gồm đoạn xây mới từ Bắc Ninh đến nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội - Thái Nguyên (vành đai 3), cùng đoạn mở rộng trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dẫn về cầu Tứ Liên.

Cầu này giúp tăng khả năng kết nối từ Đông Anh sang khu vực Tây Hồ và nội đô. Khi hoàn thiện, mạng lưới liên kết giữa phía Bắc sông Hồng và trung tâm thành phố sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Thiết kế trục đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô. Nguồn: ITN

Theo các chuyên gia, kinh tế hàng không nếu được khai thác hiệu quả sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Sân bay Gia Bình không chỉ thúc đẩy giãn dân cơ học mà còn góp phần tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, tạo dư địa phát triển cho chuỗi đô thị, thương mại, dịch vụ và thị trường bất động sản vùng phụ cận.

Trong bối cảnh đó, Cổ Loa được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò trung chuyển giữa các khu đô thị mới phía Bắc sông Hồng và khu vực nội thành. Vị trí này tạo điều kiện thu hút dòng khách du lịch, chuyên gia, nhà đầu tư và lực lượng lao động chất lượng cao.

Cùng với chuyển động hạ tầng, khu vực trung tâm quốc tế Global Gate tại Cổ Loa đang hình thành các tổ hợp cao tầng quy mô. Tại đây, Masterise Homes phát triển ba dự án theo định hướng kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với kiến trúc hiện đại. Trong đó, Masteri Grand Avenue lấy cảm hứng từ trống đồng; Lumière Prime Hills gợi hình ảnh cây tre với tinh thần bền bỉ; còn Lumière Essence Peak đưa vẻ đẹp hoa sen vào không gian sống đương đại. Các dự án hướng tới nhóm cư dân ưu tiên chất lượng sống, tính riêng tư và tiêu chuẩn quốc tế.

Phối cảnh Lumière Essence Peak tại Global Gate. Masterise Homes dự kiến giới thiệu dòng sản phẩm giới hạn tại dự án này. Ảnh: Masterise Group

Bên cạnh khả năng kết nối liên vùng, dự án thừa hưởng hệ sinh thái cảnh quan với hồ trung tâm rộng 32 ha, cùng chuỗi tiện ích thương mại, giải trí, y tế, giáo dục và quần thể công trình văn hóa, hội nghị lân cận.

Trong bán kính đi bộ, cư dân có thể tiếp cận công viên Wonderland và trung tâm thương mại Mega Mall. Bên kia mặt hồ là quần thể kiến trúc đương đại gồm tổ hợp khách sạn Marriott, trung tâm hội nghị quốc tế, các tòa nhà văn phòng hạng A, bảo tàng mỹ thuật và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC).

Song Anh