Hạ tầng công nghiệp Đồng Nai trước nhu cầu phát triển mới

Hoạt động phát triển công nghiệp tại Đồng Nai kéo theo nhu cầu hoàn thiện hạ tầng theo hướng bền vững, tập trung vào nhà xưởng xây sẵn, tiêu chuẩn môi trường và khả năng kết nối.

Theo đánh giá từ một số chuyên gia, Đồng Nai đang chứng kiến sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư, với yêu cầu ngày càng cao về công nghệ, môi trường và chuẩn vận hành. Yêu cầu này buộc thị trường bất động sản công nghiệp phải thích nghi nhanh hơn, trong đó mô hình nhà xưởng xây sẵn đạt chuẩn xanh đang trở thành hướng phát triển tất yếu.

Năm 2025, địa phương hoàn tất việc sáp nhập, trở thành tỉnh có quy mô khu công nghiệp lớn nhất cả nước, qua đó mở dư địa phát triển dài hạn cho công nghiệp, đồng thời củng cố khả năng thu hút các tập đoàn đa quốc gia và dự án đầu tư quy mô lớn. Số liệu năm qua cho thấy bức tranh tích cực khi tỉnh thu hút hơn 173.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và trên 3,3 tỷ USD vốn FDI, vượt xa các chỉ tiêu đề ra. Riêng các khu công nghiệp đóng góp hơn 2,7 tỷ USD, tương đương 144% kế hoạch năm. Cùng với quy mô, chất lượng dòng vốn cũng thay đổi khi FDI thế hệ mới tập trung vào công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics thông minh, thay vì các ngành thâm dụng lao động hoặc gây áp lực môi trường.

Dự án nhà kho xây sẵn KCN Nhơn Trạch 6D đạt chuẩn LEED Vàng. Ảnh: KCN Việt Nam

Các chuyên gia nhận định, xu hướng này phù hợp với định hướng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của Đồng Nai. Trong bối cảnh đó, hạ tầng công nghiệp không chỉ đóng vai trò mặt bằng sản xuất, mà trở thành yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh. Thị trường vì vậy đặt ra yêu cầu về các hệ sinh thái nhà xưởng được quy hoạch bài bản, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về vận hành và môi trường ngay từ giai đoạn thiết kế.

Thực tế cho thấy, loại hình kho xưởng xây sẵn nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ nhà đầu tư nước ngoài. Mô hình này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa nhà máy vào vận hành và giảm áp lực về xây dựng cơ bản. Bên cạnh các nhà phát triển có vốn đầu tư nước ngoài, thị trường cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của doanh nghiệp trong nước với những dự án được đầu tư bài bản và có chiều sâu.

Tại Đồng Nai, Tập đoàn KCN Việt Nam đang triển khai các dự án nhà xưởng xây sẵn theo định hướng này. Trong đó, dự án kho bãi xây sẵn KCN Nhơn Trạch 6D có quy mô khoảng 14,5 ha, tận dụng lợi thế kết nối đến Sân bay Quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển phía Nam như Cát Lái, Hiệp Phước, Phước An. Lợi thế này giúp doanh nghiệp thuê giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả vận hành.

Nhà xưởng xây sẵn của doanh nghiệp tại Đồng Nai. Ảnh: KCN Việt Nam

Đặc biệt, KCN Nhơn Trạch 6D được Hội đồng Công trình Xanh Mỹ (USGBC) cấp chứng nhận LEED Vàng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả năng lượng, sử dụng tài nguyên, môi trường làm việc và tác động đến môi trường trong suốt vòng đời công trình.

Các dự án đạt chứng nhận thường đáp ứng yêu cầu cao về thiết kế, vận hành bền vững và được nhiều doanh nghiệp quốc tế xem là tiêu chuẩn quan trọng khi lựa chọn địa điểm sản xuất, đầu tư. Đại diện KCN Việt Nam cho biết, đối với các tập đoàn đa quốc gia, việc đặt nhà máy tại công trình đạt chuẩn LEED giúp tối ưu chi phí vận hành, là yếu tố cộng hưởng để nâng cao năng lực cạnh tranh khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Âu - Mỹ.

Song song đó, Tập đoàn còn phát triển dự án kho xưởng xây sẵn tại KCN Hố Nai với tổng quy mô 53,7 ha, góp phần mở rộng nguồn cung hạ tầng công nghiệp chất lượng cao cho Đồng Nai. Phân khu mới của dự án đang được hoàn thiện và dự kiến bổ sung hơn 50.000 m2 nhà xưởng xây sẵn ra thị trường trong quý I/2026.

Ông Hardy Diec, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn KCN Việt Nam, cho biết công ty đánh giá cao vai trò và tiềm năng của Đồng Nai trong hệ thống công nghiệp phía Nam. "Với việc triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn địa phương, chúng tôi kỳ vọng cung cấp cho thị trường, khách hàng các giải pháp kho xưởng chất lượng cao, bền vững, qua đó giúp tỉnh tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI hiệu quả, chất lượng hơn", ông Hardy Diec nói.

Giám đốc Điều hành KCN Việt Nam cho biết thêm, ở góc độ dài hạn, sự phát triển hạ tầng công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và rộng hơn trên quy mô cả nước, là bước chuyển dịch tất yếu về chất để bắt kịp nhu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, xanh hóa của dòng vốn toàn cầu. Sự cộng hưởng giữa chính sách thu hút đầu tư minh bạch của địa phương và năng lực kiến tạo hạ tầng chuẩn quốc tế từ các nhà phát triển chuyên nghiệp, là chìa khóa then chốt trong giai đoạn này. Yếu tố trên là tiền đề vững chắc để tỉnh Đồng Nai vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa thiết lập vị trí của địa phương trong "top" các điểm đến thu hút đầu tư, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp bền vững, giá trị cao của Việt Nam cũng như trong khu vực.

Hoàng Đan