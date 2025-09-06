Hà Tâm Như lên đường thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Ngày 6/9, Hà Tâm Như có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, làm thủ tục sang Bangkok tham gia sân chơi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Cô diện áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy.
Tâm Như 27 tuổi, quê Vĩnh Long, cao 1,8 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-64-90 cm. Cô chiến thắng danh hiệu Miss International Queen Vietnam 2025 hồi tháng 5.
Người thân, bạn bè tiễn Tâm Như đi thi.
Bố mẹ Hà Tâm Như từ quê lên TP HCM động viên con gái. Họ cho biết ủng hộ Tâm Như về mọi mặt, từ lúc cô quyết định chuyển giới vài năm trước đến hiện tại.
"Chúng tôi mong con tự tin để đạt kết quả tốt nhất", đại diện gia đình nói.
Theo Hà Tâm Như, người thân là động lực để cô cố gắng làm việc. Người đẹp muốn đoạt thành tích cao nhất tại cuộc thi, để tri ân bà nội qua đời hồi tháng 8. "Lúc còn sống, tôi từng khoe với bà về vương miện và hứa thể hiện thật tốt khi đi thi quốc tế", cô xúc động nói.
Hà Tâm Như nói cảm xúc trước giờ đi Thái Lan.
Cô sẽ tham gia nhiều hoạt động, vòng thi phụ trước khi bước vào chung kết vào ngày 20/9.
Hà Tâm Như mang theo gần 100 kg hành lý gồm trang phục dạ hội, áo truyền thống và nhiều món quà để gửi tặng thí sinh. Bốn tháng qua, cô trau dồi kỹ năng sân khấu, cách tạo dáng trước ống kính, thuyết trình, ngoại ngữ.
Trong lần đi thi, người đẹp chuyển giới nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà thiết kế tên tuổi như Nguyễn Tiến Truyển, Ngô Mạnh Đông Đông, Brian Võ.
Hà Tâm Như thay trang phục, giao lưu truyền thông khi đáp sân bay Thái Lan.
Cô hiện là huấn luyện viên thể hình, từng thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023.
Miss International Queen tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004, là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Kết quả tốt nhất của thí sinh Việt Nam ở sân chơi này thuộc về Hương Giang Idol, đăng quang năm 2018. Gần nhất, Tường San tham gia cuộc thi hồi tháng 8/2024 và đoạt á hậu 2.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp