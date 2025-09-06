Hà Tâm Như lên đường thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Ngày 6/9, Hà Tâm Như có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, làm thủ tục sang Bangkok tham gia sân chơi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Cô diện áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy.

Tâm Như 27 tuổi, quê Vĩnh Long, cao 1,8 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-64-90 cm. Cô chiến thắng danh hiệu Miss International Queen Vietnam 2025 hồi tháng 5.