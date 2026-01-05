Hà Nội thưởng Tết cao nhất 614 triệu đồng, gấp đôi năm ngoái

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất tại Hà Nội là 614 triệu đồng, thuộc khối doanh nghiệp dân doanh, tăng gấp đôi so với năm ngoái; tiền thưởng bình quân ở các khối đều tăng.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn đã báo cáo phương án thưởng Tết. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 3,92 triệu đồng/người; mức cao nhất 614 triệu đồng, thấp nhất 0,8 triệu đồng. So với Tết Ất Tỵ, mức thưởng cao nhất năm nay tăng từ 311 triệu đồng lên 614 triệu đồng.

Xét theo khu vực, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận mức thưởng bình quân cao nhất với 4,5 triệu đồng/người. Tiếp đến là khối dân doanh với 4 triệu đồng; công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối 3,7 triệu đồng; doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 3,5 triệu đồng/người. So với năm trước, mức thưởng bình quân tăng khoảng 0,2-0,4 triệu đồng, tùy từng khối.

Năm 2025, mức lương cao nhất ghi nhận ở khối dân doanh với 230 triệu đồng/tháng, tiếp đến là doanh nghiệp FDI 225 triệu đồng. Doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối lần lượt đạt 46,5 triệu và 45 triệu đồng. Còn ở ngưỡng tiền lương thấp, thu nhập người lao động các khối dao động 5,5-6,6 triệu đồng/tháng.

Công nhân May 10 (Hà Nội) nhận lì xì ngày đầu trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, tháng 2/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Mức thưởng Tết Bính Ngọ tại các tỉnh thành tính đến 5/1 (Đơn vị: triệu đồng):

Thứ tự Tỉnh thành Cao nhất Thấp nhất Bình quân 1 Hải Phòng 193 0,3 7,36 2 Bắc Ninh 400 0,1 7,9 3 Hà Nội 614 0,8 3,92 4 Ninh Bình 260 0,2 6,9 5 Nghệ An 87 0,2 4,97 6 Hà Tĩnh 192 0,2 8,4 7 Quảng Trị 170 0,2 5,64 8 Đà Nẵng 368 0,15 9 Khánh Hòa 350 0,5 9,4 10 Tây Ninh 600 0,1 7,5 11 Quảng Ngãi 205 0,152 12 TP HCM 1.841 5,46 12,02 13 Cà Mau 200 0,1 4,5-12,5

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động, thưởng là khoản tiền, tài sản hoặc hình thức khác do người sử dụng lao động quyết định căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng phải được doanh nghiệp công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Hồng Chiêu