Hà Nội chi hơn 35 tỷ đồng 'ứng thưởng' cho giáo viên ngày cận Tết

Hơn 120 trường THPT được cấp tạm 35 tỷ đồng để trả thưởng Nghị định 73, song vì cận Tết nên giáo viên chưa được nhận.

Quyết định được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố hôm 13/2. Đây là những trường THPT thuộc quản lý của Sở, thuộc nhóm thí điểm đặt hàng giá dịch vụ giáo dục.

Thầy Hoàng, hiệu trưởng một trường THPT ở ngoại thành Hà Nội, cho biết tổng ngân sách về trường khoảng 200 triệu đồng. Khoản này sẽ được chia cho giáo viên vào đầu năm mới, dựa trên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến, mỗi thầy cô nhận khoảng 3-4 triệu đồng.

Giáo viên trường THPT Bất Bạt, Hà Nội, tháng 2/2026. Ảnh: Fanpage nhà trường

Nghị định 73 quy định mức lương và chế độ thưởng với công chức, viên chức và quân nhân, được Chính phủ ban hành cuối tháng 6/2024. Tiền thưởng tính theo thành tích đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Quỹ thưởng bằng 10% tổng quỹ lương (không tính phụ cấp).

Theo khảo sát, ở nhiều trường học, tiền thưởng với giáo viên biên chế năm nay phổ biến mức 10-14 triệu đồng mỗi người.

Tuy nhiên, hàng nghìn giáo viên ở Hà Nội tâm tư vì gần Tết nhưng "chưa nghe gì" về khoản này. Lý do là trường học được xếp vào diện "đặt hàng dịch vụ giáo dục", diện "tự chủ". Tuy nhiên, về bản chất, việc này chỉ là thay đổi hình thức nhận ngân sách từ cấp phát sang đặt hàng.

Cuối tháng 1, Sở cho biết các trường thuộc nhóm "đặt hàng" sẽ được tính thưởng Nghị định 73 theo năm học, chứ không trả trước 31/1 như các trường công lập còn lại. Về kinh phí, Sở đang xây dựng phương án để báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thông qua vào kỳ họp tháng 5/2026.

Thanh Hằng