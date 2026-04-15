Hà Nội ra tối hậu thư với 341 dự án vốn tư nhân chậm tiến độ

Hà Nội yêu cầu các nhà đầu tư chậm tiến độ báo cáo tình hình và nếu không rõ năng lực, cam kết thực hiện sẽ bị thu hồi dự án.

Tại thông báo ngày 13/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương báo cáo bằng văn bản việc thực hiện dự án trước ngày 30/4. Yêu cầu này áp dụng với 341 dự án đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin thực tế về tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Các doanh nghiệp cũng cần nêu những khó khăn, trong đó phân định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Chủ đầu tư cũng được đề nghị phải đánh giá năng lực thực hiện dự án (về tài chính, huy động vốn, tổ chức thực hiện), làm rõ trách nhiệm chậm triển khai và đề xuất phương án xử lý, cam kết tiến độ thực hiện.

Nếu sau ngày 30/4, các chủ đầu tư không gửi báo cáo hoặc "báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không rõ năng lực và cam kết thực hiện", UBND TP Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

TP Hà Nội cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng nhà đầu tư trước 19/4.

Trong danh sách 341 dự án của Hà Nội, đa phần là các dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị. Một số quận, huyện trước sáp nhập đơn vị hành chính có trên 20 dự án bị điểm danh như Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Mê Linh...

Anh Tú