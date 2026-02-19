Hà Nội phân quyền cấp xã quản lý vận hành nhà chung cư

Từ ngày 23/2, Hà Nội giao UBND cấp xã chủ trì kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư, bao gồm tài chính dịch vụ và xử lý tranh chấp.

Trước đây, việc quản lý vận hành nhà chung cư chủ yếu do cấp quận, huyện và Sở Xây dựng đảm trách. Từ 1/7/2025 khi mô hình chính quyền hai cấp có hiệu lực, theo Thông tư 09/2025, sửa đổi hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2023, UBND cấp xã được giao thêm trách nhiệm quản lý, theo dõi và kiểm tra chung cư trên địa bàn.

Tại quy định sửa đổi, bổ sung một số điều về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ban hành 13/2 mới đây, Hà Nội đã quy định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm chính.

Theo đó, với nhà chung cư không thuộc tài sản công, UBND cấp xã sẽ trực tiếp thực hiện việc giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý, bàn giao, quản lý và sử dụng phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của Luật Nhà ở.

Với dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công, UBND cấp xã được giao chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và ban quản trị trong quản lý tài chính; đồng thời giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động trong tòa nhà. Cấp xã cũng có trách nhiệm kiểm tra tình hình báo cáo về quản lý tài chính dịch vụ quản lý vận hành, cũng như quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công.

Bất động sản khu Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngọc Thành

Trường hợp phát sinh vướng mắc, tranh chấp trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công, chính quyền cấp xã phải tổng hợp, báo cáo về Sở Xây dựng để chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan thuế, trình UBND TP xem xét.

Song song với việc phân quyền, thành phố cũng ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Tuy nhiên, mức áp dụng này giữ nguyên so với hiện hành.

Cụ thể, nhà chung cư không có thang máy áp dụng mức giá tối thiểu 700 đồng mỗi m2 mỗi tháng và tối đa 5.000 đồng mỗi m2 mỗi tháng. Với nhà chung cư có thang máy, mức giá tối thiểu là 1.200 đồng mỗi m2 mỗi tháng và tối đa 16.500 đồng mỗi m2 mỗi tháng.

Khung giá trên chưa bao gồm bảo hiểm cháy nổ; thù lao của các thành viên Ban quản trị; các khoản thu từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/2.

Phương Uyên