Hà Nội nghiên cứu chuyển đổi khu tập thể cũ sang nhà xã hội

Thành phố Hà Nội dự kiến chuyển đổi công năng khu chung cư cũ sang nhà xã hội, nhà tái định cư hoặc bán đấu giá nếu đủ tiêu chuẩn.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước. Trong các nhóm giải pháp, đề án cải tạo chung cư cũ được thành phố tập trung đẩy mạnh để chỉnh trang đô thị.

Theo đó, Hà Nội sẽ nghiên cứu chuyển đổi công năng quỹ nhà chung cư cũ thành quỹ nhà xã hội, nhà ở tái định cư nếu đủ tiêu chuẩn. Khu nhà nào không còn nhu cầu sử dụng và không đủ điều kiện chuyển đổi, nhà nước sẽ bán đấu giá để thu hồi tiền cho ngân sách.

UBND thành phố cũng yêu cầu đánh giá tình trạng công trình, lập hồ sơ đề xuất Dự án cải tạo, sửa chữa nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. Quỹ nhà này sẽ được nghiên cứu chuyển đổi sang nhà tái định cư hoặc nhà ở xã hội song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi thành phố.

Với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước còn trống, Hà Nội yêu cầu nhanh chóng đưa vào khai thác, cho thuê theo quy định, tránh lãng phí.

Khu nhà tập thể số 135 phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên được xây dựng từ những năm 1988-1990. Ảnh: Ngọc Thành

Từ năm 2005, Hà Nội bắt đầu cải tạo các khu chung cư cũ. Tuy nhiên, do một số bất cập và sự thay đổi chính sách nên đến nay mới có 19 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ hoàn thành, đưa vào sử dụng (chiếm 1,2% tổng số nhà ở chung cư cũ) và 14 dự án đang triển khai.

Đầu năm nay, thành phố đã ban hành kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ tại 48 xã, phường để làm cơ sở cải tạo, xây dựng lại. Hiện Thủ đô có gần 1.600 khu chung cư, tập thể cũ, chủ yếu được xây dựng trong giai đoạn 1960 - 1990. Trong đó có 200 nhà nguy hiểm cấp C, 137 nhà cấp B và 7 nhà thuộc diện nguy hiểm cấp D, cần sớm được cải tạo.

Ngọc Diễm