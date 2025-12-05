Hà Nội là thành phố học tập toàn cầu thứ 6 của Việt Nam

Hà Nội là thành phố thứ 6 của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) hôm 4/12 công bố danh sách 72 thành viên mới, thuộc 46 quốc gia, được công nhận là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. UNESCO ghi nhận cam kết nổi bật của các thành phố này trong việc hiện thực hóa quyền được giáo dục ở mọi lứa tuổi, cho tất cả mọi người.

Hà Nội là một trong 21 thành viên mới thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nâng tổng số thành viên của Việt Nam lên 6.

Theo UNESCO, Hà Nội có những chính sách và hoạt động giáo dục nổi bật, như triển khai mô hình "Trường học hạnh phúc" tại gần 3.000 trường, dự án giáo dục tài chính Cha Ching cho hơn 7.000 học sinh, chương trình "Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh",...

Hà Nội cũng có hơn 1.420.000 gia đình học tập, chiếm hơn 67%; 6.900 dòng họ học tập (59%) và gần 4.400 tổ dân phố học tập (77%), cho thấy hoạt động học tập suốt đời được lan tỏa qua nhiều thế hệ và cộng đồng dân cư.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội, tháng 6/2025. Ảnh: Tùng Đinh

Hai thành phố đầu tiên của Việt Nam vào mạng lưới là Sa Đéc (Đồng Tháp) và Vinh (Nghệ An), năm 2020. Cao Lãnh (Đồng Tháp) gia nhập năm 2022, theo sau là TP HCM và Sơn La hồi năm ngoái.

Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu bắt đầu từ năm 2013, được UNESCO mô tả là những cộng đồng năng động, nơi học tập được lồng ghép vào cuộc sống hàng ngày. Những thành phố này tạo cơ hội giáo dục cho tất cả mọi người, từ nâng cao kỹ năng cho người lao động để đáp ứng thị trường việc làm đang thay đổi, trang bị cho công dân kiến thức để bảo vệ khí hậu, tới định hướng cho kỷ nguyên AI và phát triển tư duy kinh doanh.

Theo Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, bằng cách coi học tập suốt đời là sứ mệnh chung, những thành phố này đang trao quyền cho công dân và xây dựng xã hội toàn diện, kiên cường, sẵn sàng cho những thách thức của tương lai.

Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu hiện gồm 425 thành viên từ 91 quốc gia, hỗ trợ hơn 498 triệu công dân được học tập suốt đời.

Ngoài Hà Nội, danh sách các thành viên mới từ châu Á năm nay còn có Kermanshah (Iran), Ninh Ba (Trung Quốc), Gangdong-gu (Hàn Quốc),... Một số quốc gia có tới ba đại diện, như Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Châu Á - Thái Bình Dương cũng là khu vực có đông thành viên mới nhất năm nay.

Khánh Linh