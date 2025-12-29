Hà Nội kiểm tra công ty cho thuê xe trong vụ tai nạn làm 9 người chết ở Lào Cai

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu kiểm tra đơn vị có xe hợp đồng gặp tai nạn nghiêm trọng tại Lào Cai khiến 9 người tử vong, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm doanh nghiệp.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết qua kiểm tra, xác minh ban đầu, phương tiện gặp tai nạn thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, có địa chỉ tại phố Lương Khánh Thiện, Hà Nội, được Sở Xây dựng cấp phù hiệu "xe hợp đồng".

Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách của doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra phải báo cáo về Sở trước ngày 8/1/2026.

Phòng Quản lý vận tải được giao cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, đồng thời cung cấp hồ sơ, dữ liệu quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh.

Chiếc xe gặp nạn sáng 27/12. Ảnh: Lào Cai

Trước đó, sáng 27/12, tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, xe ôtô 29 chỗ của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh do ông Đỗ Đăng Thịnh, 65 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội, điều khiển, bị mất phanh, lao nhanh, trôi tự do, va vào hộ lan rồi lật ngửa.

Trên xe có 18 người, đang di chuyển từ Hà Nội đi làm thiện nguyện tới điểm trường thôn Tà Ghênh, thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Theo cơ quan chức năng, đoạn đường xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp, gồm 2 khúc cua liên tiếp hình chữ S, độ dốc khoảng 18%.

Việt An