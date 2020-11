Hà Nội không mưa, se lạnh ngày diễn ra giải chạy đêm

Thời tiết Thủ đô hai ngày cuối tuần này dao động từ 19-24 độ C, thuận lợi cho các vận động viên tham dự VnEpxress Marathon Hanoi Midnight.

Theo trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam từ đầu tuần, thời tiết chủ đạo của Hà Nội trong những ngày qua là ban ngày có nắng, đêm xuống trời chuyển rét. Nhiệt độ trung bình 25 độ C, về đêm giảm còn 20 độ C. Trời nắng, có mây nhưng không mưa.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia.

Kiểu thời tiết lý tưởng này sẽ tiếp diễn suốt thời gian diễn ra VnEpxress Marathon Hanoi Midnight. Từ ngày 27/11, vận động viên sẽ đến nhận Bib và bộ Race-kit... tham gia các hoạt động như giải chạy cho các em nhỏ - Kun Marathon Hanoi 2020. Đêm khai mạc diễn ra từ 17h ngày 28/11. Các vận động viên, du khách và người dân có thể tham quan gian hàng trên khu vực trải dài hơn 600 m quanh Hồ Gươm suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Riêng đêm thi đấu chính thức từ 0h rạng sáng 29/11, những vận động viên đầu tiên sẽ xuất phát với nền nhiệt độ là 19 độ C. Đến khi trời sáng, nhiệt độ lên cao nhất 24 độ C, phù hợp cho các hoạt động nghỉ ngơi sau chạy hoặc khám phá Hà Nội cùng bạn bè, người thân.

Ban tổ chức lưu ý mỗi vận động viên nên có sự chuẩn bị phù hợp về trang phục thi đấu để giữ ấm cơ thể cũng như đạt thành tích tốt nhất. Trong bộ Race-kit có thêm bao tay giữ nhiệt để vận động viên sử dụng trong khi chạy.

VnEpxress Marathon Hanoi Midnight có 4 cự ly, nhóm 5 và 10 km sẽ xuất phát từ 0h00 phút; cự ly 42 km là 0h30 phút và cự ly 21 km xuất phát cuối cùng lúc 1h15 phút. Giải sẽ đóng đường chạy cự ly dài nhất 42 km vào lúc 7h sáng và tổ chức trao giải sau đó vài giờ.

Thành Dương