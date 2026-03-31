Hà Nội không dùng kết quả thi VioEdu để xét thi đua học sinh, giáo viên

Các trường, địa phương phải kiểm tra, rà soát việc tổ chức thi VioEdu, không dùng kết quả để xét danh hiệu, thi đua cho học sinh, giáo viên, sau khi một số gian lận bị phát hiện.

Nội dung trên nằm trong công văn ngày 30/3 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Sở đề nghị các trường và địa phương xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp gian lận như phản ánh của báo chí. Đồng thời, các trường không được dùng kết quả từ cuộc thi này để xét danh hiệu thi đua, khen thưởng với tập thể, học sinh hay giáo viên.

Hai tuần trước, ban tổ chức VioEdu cho biết phát hiện nhiều hành vi gian lận tại vòng thi cấp xã, phường ở Hà Nội.

Cụ thể: Giám thị ra vào khu vực thi, nhắc và hỗ trợ thí sinh làm bài; chụp, sao chép và phát tán trái phép đề, mã ca thi; cố tình đặt camera sai vị trí để tạo lỗ hổng quan sát, can thiệp bài thi. Toàn bộ kết quả của các ca, phòng thi vi phạm bị hủy, song con số cụ thể chưa được công bố.

Đấu trường VioEdu (trước đây là Đấu trường Toán học VioEdu) là cuộc thi kiến thức online thông qua các trò chơi, miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến 9. Thí sinh có thể đăng ký tài khoản tự do, hoặc sử dụng tài khoản do nhà trường cấp để thi đấu.

Theo ước tính của ban tổ chức, cuộc thi mỗi năm thu hút 10 triệu học sinh - đông nhất cả nước. Nhiều năm qua, dù ngành giáo dục không chỉ đạo, hầu hết trường tiểu học khuyến khích học sinh dự thi, tuyên dương, khen thưởng các em đạt điểm cao. Không ít địa phương tổ chức khen thưởng giáo viên, trường học có thành tích cao trong cuộc thi này.

Học sinh trường THCS Mậu Lương, Hà Nội, thi VioEdu hôm 18/3. Ảnh: Fanpage nhà trường

