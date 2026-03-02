Hà Nội giao hơn 7.400 m2 đất làm dự án nhà thấp tầng

Hơn 7.400 m2 đất tại xã Thanh Trì được giao cho công ty Đầu tư Fortune để làm dự án nhà ở thấp tầng.

Ngày 27/2, UBND TP Hà Nội quyết định giao đất ký hiệu B1-1 xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (nay là xã Thanh Trì) cho Công ty cổ phần Đầu tư Fortune. Trước đó, doanh nghiệp này đã trúng đấu giá khu đất để triển khai dự án nhà ở thấp tầng.

Khu này nằm gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, vành đai 3. Tổng diện tích của khu hơn 7.400 m2, trong đó đất ở chiếm hơn 53% có thu tiền sử dụng đất. Còn lại là đất giao thông (hơn 2.100 m2), cây xanh, sân vườn công cộng rộng (414 m2) và đất nằm trong phạm vi mở rộng đường giao thông (hơn 934 m2).

Với diện tích sử dụng vào mục đích công cộng, Nhà nước sẽ không thu tiền sử dụng đất. Công ty Fortune cần đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật chung và bàn giao lại cho địa phương.

Được thành lập năm 2011 tại Thanh Hóa, công ty Fortune chuyên kinh doanh, đầu tư bất động sản, chế biến thủy sản, rau quả. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư loạt nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại, lắp ráp đèn LED công nghiệp, sản xuất thực phẩm chức năng, nấm thực phẩm công nghệ cao tại khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng ở Thanh Hóa.

Thời gian qua, nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội liên tục được bổ sung với giá bán neo cao. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, tổng nguồn cung mới nhà liền thổ trong 2025 tại Thủ đô đạt hơn 3.800 căn, mức mở bán hàng năm khá lớn. Năm nay, thành phố dự báo đón thêm khoảng 6.600 căn mở bán mới, gấp hơn 1,7 lần năm ngoái.

Ngọc Diễm