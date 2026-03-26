Hà Nội giao gần 1 ha đất mặt đường Nguyễn Xiển để xây nhà xã hội

Tập đoàn Bắc Hà được giao gần 1 ha đất Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, phường Định Công để làm nhà ở xã hội.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao đất đợt 1 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà. Khu đất có ký hiệu CT7 rộng gần 1 ha thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, được quy hoạch xây nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm, còn chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với thời hạn lâu dài.

Thành lập năm 2005, Tập đoàn Bắc Hà được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án nhà ở tại Hà Nội như tổ hợp 6th Element - thuộc Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, chung cư HH2, khu nhà ở hỗn hợp Bắc Hà Trung Văn, Bắc Hà Phùng Khoang.

Trước đó, doanh nghiệp này đã được UBND TP Hà Nội giao đầu tư khu nhà xã hội - Tây Nam Kim Giang tại các ô đất CT6B, CT7 và CT8 thuộc huyện Thanh Trì cũ và quận Hoàng Mai cũ (nay là phường Định Công). Vị trí này giáp mặt đường Nguyễn Xiển (vành đai 3), gần ngã tư giao với đường Nghiêm Xuân Yên và Phạm Tu.

Dự án có tổng diện tích gần 5 ha, quy mô vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Tiến độ triển khai từ 2025 đến 2028.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án có giá 25-32 triệu đồng. Gần nhất, dự án nhà xã hội cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi có giá hơn 32 triệu đồng một m2, tương đương 2,2 tỷ đồng một căn.

Năm ngoái, TP Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Năm nay, Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn.

