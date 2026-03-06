Hà Nội dừng cấp phép xây dựng tại 30 xã, phường trong phạm vi hai 'siêu dự án'

Các xã, phường nằm trong phạm vi dự án khu đô thị thể thao Olympic và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ tạm dừng cấp phép xây dựng.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi 30 xã, phường về việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

30 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Một góc khu dân cư thuộc phường Hồng Hà. Ảnh: Ngọc Thành

Thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương lập, hoàn chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo. UBND 30 xã, phường dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng dự án, công trình (cả dự án đầu tư công và vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của hai dự án nêu trên nhằm rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì UBND các xã phường phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện các dự án nêu trên để tổ chức, cá nhân có kế hoạch phù hợp.

Trước chỉ đạo từ thành phố, mới đây UBND phường Hồng Hà (gồm toàn bộ phường ngoài đê sông Hồng thuộc các quận cũ Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Long Biên) đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị tham mưu triển khai ngay việc dừng thủ tục đầu tư, xây dựng đối với toàn bộ dự án, công trình trong phạm vi ảnh hưởng của Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trước đó ngày 14/12/2025, HĐND TP Hà Nội thống nhất nguyên tắc, chủ trương triển khai Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và thông qua Nghị quyết về chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic. Hai "siêu dự án" có tổng đầu tư 1,78 triệu tỷ đồng, quy mô đất hơn 20.000 ha.

Võ Hải