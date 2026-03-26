Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập

Hà Nội35 trường công sẽ bị 'xóa sổ' bởi không tuyển đủ học sinh, nằm sâu trong ngõ nên khó mở rộng, cơ sở vật chất xuống cấp.

Nội dung trên nằm trong báo cáo phương án sắp xếp các trường công lập trên địa bàn Hà Nội của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 25/3.

35 trường thuộc diện cắt giảm nằm ở 18 xã, phường (Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa, Minh Châu). Trong đó, 23 trường ở bậc mầm non, hệ tiểu học và THCS lần lượt là 4 và 8 trường. Danh sách chi tiết chưa được công bố.

Nhà chức trách cho biết 4 lý đưa ra đề xuất này.

Một là quy mô lớp và học sinh dưới chuẩn. Theo quy định, trường mầm non cần có tối thiểu 9 nhóm lớp ở tiểu học và THCS lần lượt là 10 và 8 nhóm. Trong khi đó, nhiều trường chỉ có 5-8 lớp, như THCS Phú Mãn (xã Phú Cát) chỉ có 5 lớp, THCS và Tiểu học Vân Hà (xã Phú Lộc) cũng tương tự.

Một số trường còn tuyển sinh khó, không đảm bảo sĩ số lớp như THCS Hồng Hà (phường Sơn Tây) hay các trường mầm non tại phường Cửa Nam. Vì vậy, việc sáp nhập, giảm đầu mối giúp tạo ra các trường mới có quy mô học sinh và sĩ số đủ lớn.

Lý do thứ hai là diện tích nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp. Theo Sở, nhiều trường nằm sâu trong khu dân cư, ngõ hẹp nên không thể xây thêm các phòng chức năng hay sân chơi, khiến diện tích tối thiểu trên một học sinh thấp.

Ví dụ, trường Mầm non Chim Non (phường Hồng Hà) chỉ rộng 252 m2, một số trường ở phường Hai Bà Trưng tương tự.

Ba là nhiều trường nằm gần nhau, chồng chéo địa bàn tuyển sinh. Việc này do lịch sử để lại, dẫn tới lãng phí và cạnh tranh không cần thiết.

Chẳng hạn, hai trường mầm non Đinh Tiên Hoàng và Hoa Sen ở phường Hồng Hà cách nhau chưa tới 200 m. Tình trạng này cũng xảy ra ở hai trường thuộc xã Đan Phượng, ba trường khác ở phường Cửa Nam.

Cuối cùng, Sở kỳ vọng việc giảm trường sẽ nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa nguồn lực, phù hợp với địa giới hành chính và định hướng phát triển.

Riêng bậc THPT, Sở đề nghị giữ nguyên 124 trường hiện có, do nhu cầu về chỗ học lớp 10 vẫn có xu hướng tăng, đồng thời không trường nào dưới chuẩn về diện tích, số lớp, số học sinh.

Đến giai đoạn 2028-2030, Sở dự kiến giảm đầu mối quản lý, bằng cách sáp nhập nhiều trường thành một trường lớn, song giữ nguyên vị trí để tạo thành mô hình đa cơ sở.

Tiêu chí sắp xếp là những trường mầm non dưới 15 lớp, còn tiểu học là 20, THCS - 23. Sau khi sáp nhập, các trường có tối đa 30-45 lớp.

Cùng đó, thành phố sẽ phát triển trường liên cấp, liên kết mạng lưới trường học liên phường, xã, giao quyền tự chủ toàn diện cho các trường và thí điểm mô hình quản trị mới.

Hiện, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu học sinh. Số trường công lập là hơn 2.300, từ mầm non đến THPT, cùng khoảng 600 trường tư.

Trong dự thảo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến cần thêm 986 trường để đáp ứng chỗ học. Trong đó, cấp mầm non cần nhiều nhất - 441 trường, tiếp đó là tiểu học (288 trường), THCS (166) và THPT (91).

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Thăng Long, Hà Nội, năm 2022. Ảnh: Giang Huy

Thanh Hằng