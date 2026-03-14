Hà Nội dự kiến di dời tất cả đại học có diện tích nhỏ khỏi nội đô

Hà NộiNhững trường đại học có diện tích đất nhỏ, chưa đồng bộ về cơ sở vật chất sẽ phải di dời toàn bộ, nhường cơ sở cũ trong nội đô cho giáo dục phổ thông và mục đích công cộng.

Hà Nội hôm 12/3 công bố báo cáo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm để lấy ý kiến nhân dân.

Trong đó, thành phố đề ra ba giải pháp để giãn mức độ tập trung sinh viên ở khu vực trung tâm:

Đầu tiên là không xây mới các trường đại học công lập ở khu vực đô thị trung tâm.

Những trường đã được đầu tư đồng bộ cơ sở 1 sẽ được giữ lại, nhưng sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, đào tạo sau đại học, đào tạo nghề chất lượng cao, giáo dục phổ thông, không gian công cộng. Cùng đó, thành phố hỗ trợ xây dựng cơ sở 2 ở ngoài trung tâm để đào tạo bậc đại học, bố trí khu thực hành và lưu trú sinh viên.

Các cơ sở mới sẽ được xây dựng theo khu, cụm đại học, hạt nhân là khu vực Hòa Lạc. Hà Nội dự kiến bố trí thêm khoảng 1.500 ha, bên cạnh khoảng 1.000 ha khu Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay. Mục tiêu là phát triển khu này thành trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm chuyển giao, phát triển thị trường khoa học công nghệ và khởi nghiệp.

Ngoài ra, thành phố đầu tư hình thành các quần thể trường có hệ thống hạ tầng và các không gian chung đồng bộ, hiện đại ở vùng Hòa Lạc - Xuân Mai (cũ), Thạch Thất (cũ), Sơn Tây (cũ) và Sóc Sơn (cũ).

Cuối cùng, thành phố sẽ di dời những trường đại học, cao đẳng có quy mô nhỏ, diện tích đất, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu ra ngoài khu vực trung tâm. Nhóm này sẽ phải di dời toàn bộ. Thành phố hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại nơi mới, cơ sở cũ được dùng cho giáo dục phổ thông và mục đích công cộng.

Danh sách trường thuộc các nhóm trên không được công bố. Còn theo chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2030, trường đại học phải đảm bảo diện tích đất bình quân trên một người học chính quy tối thiểu là 25 m2. Diện tích sàn với một người học không nhỏ hơn 2,8 m2. Các trường cũng phải đảm bảo ít nhất 70% giảng viên được bố trí chỗ làm việc riêng biệt...

Chi tiết các khu phục vụ giáo dục đại học ở Hà Nội

Một góc khuôn viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, ở đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Hoàng Giang

Hà Nội hiện tập trung hơn một phần ba số cơ sở đại học trong toàn quốc, gồm hơn 50 trường công lập. Dự kiến đến năm 2030, thủ đô có khoảng 650.000-700.000 sinh viên. So với một số quốc gia ở châu Á, số lượng này nhiều hơn hẳn. Ví dụ tại Hàn Quốc, chỉ một phần năm số trường ở thủ đô.

Việc di dời các trường đại học ra khu đô thị vệ tinh từng được nêu trong Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065, cuối năm 2024.

Nhiều trường đã rục rịch mở rộng diện tích bằng cách xây phân hiệu ở các tỉnh lân cận. Như Đại học Y Hà Nội, Ngoại thương, Luật, Dược Hà Nội chọn về Bắc Ninh; Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Xây dựng Hà Nội xây dựng cơ sở ở Ninh Bình (địa bàn Hà Nam cũ); Bách khoa Hà Nội xây khuôn viên ở Hưng Yên.

Ngoài chia rõ nhóm cần di dời và được giữ lại, Hà Nội có định hướng phát triển các đại học trọng điểm quốc gia; nâng cấp, xây dựng một số trường lớn trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, có uy tín trong khu vực và thế giới.

Bảy trường được Hà Nội dự kiến tập trung đầu tư phát triển: Đại học Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Y Hà Nội, Sư phạm Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Học viện Kỹ thuật Quân sự (Trường Đại học Lê Quý Đôn).