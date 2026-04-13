Hà Nội đặt mục tiêu 100% cơ quan nhà nước ứng dụng AI

Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% cơ quan nhà nước ứng dụng AI vào chỉ đạo, điều hành, theo kế hoạch chuyển đổi số ban hành ngày 31/3.

Các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền Hà Nội sẽ sử dụng hệ thống AI dùng chung của Thành phố sau khi hoàn thành, tính từ ngày 1/10. Đây là mục tiêu thuộc trụ cột chính quyền số, trong khung chuyển đổi số Hà Nội gồm ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ngoài mục tiêu tăng tỷ lệ ứng dụng AI, Hà Nội sẽ giảm ít nhất 50% văn bản lấy ý kiến giữa các cơ quan nhà nước từ nay đến hết năm 2026. 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, trừ nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Tỷ lệ họp trực tuyến cũng được đặt mục tiêu chiếm 60% tổng số hội nghị, cuộc họp. Các cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải công khai, minh bạch, thống nhất và có kênh tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt tối thiểu 95%. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng hạn hoặc trước hạn đạt ít nhất 98%, trong khi tỷ lệ hồ sơ bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung ở mức dưới 5%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 3 hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Ảnh: Trọng Đạt

Ở trụ cột kinh tế số, Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2026, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 22%. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt ít nhất 15%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 17% và duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI). Tỷ trọng kinh tế dữ liệu chiếm tối thiểu 5% trong kinh tế số.

Về xã hội số, chính quyền Hà Nội cũng đề ra nhiều mục tiêu cụ thể. Tỷ lệ công dân được định danh điện tử đạt tối thiểu 95%, trong đó mức độ 2 đạt 90%. Tỷ lệ tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tài khoản định danh điện tử đạt tối thiểu 90%.

Thành phố hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh lên 95%. Trên 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Tối thiểu 60% người trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Về mức độ sử dụng dịch vụ số, Hà Nội muốn 80% hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 100%. Tối thiểu 90% giao dịch dịch vụ công và tiện ích công được thực hiện không dùng tiền mặt. Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến hoặc khám chữa bệnh từ xa đạt tối thiểu 45%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc ban hành khung kiến trúc số và kiến trúc dữ liệu theo nguyên tắc API-first, dữ liệu dùng chung, nền tảng dùng chung và bảo mật theo thiết kế. Hà Nội cũng sẽ rà soát, cập nhật các danh mục dữ liệu, gồm dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung. Thành phố dự kiến công bố Bộ quy tắc AI và xây dựng Trung tâm Dashboard điều hành, đặt tại Trung tâm Dữ liệu của Hà Nội.

Trọng Đạt