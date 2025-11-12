Hà Nội chi 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập

Thành phố đầu tư cải tạo kênh Thụy Phương dẫn nước bổ cập cho sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, tây Hồ Tây, Ciputra.

Theo quyết định ngày 10/11 của UBND thành phố, dự án nhằm cung cấp nguồn nước chất lượng, ổn định, tăng cường lưu lượng để duy trì dòng chảy cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng, cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị và hỗ trợ tiêu thoát nước.

Nước sông Tô Lịch dâng cao sau trận mưa lớn hôm 26/8. Ảnh: Võ Hải

Bên cạnh đó, dự án sẽ hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch (giảm úng ngập cho khu vực Đông Ngạc, Reso, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra...) và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư, địa điểm xây dựng tại các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô. Dự kiến chi phí khoảng 869.000 triệu đồng bằng ngân sách thành phố, hoàn thành trong quý III/2026.

Cuối tháng 9 đầu tháng 10, thành phố đã trải qua hai đợt ngập úng diện rộng do mưa lớn, trong đó các khu vực Ecohome, Ngoại Giao đoàn, tây Hồ Tây có một số điểm bị ngập sâu và kéo dài. Một trong những giải pháp thành phố đưa ra là xây dựng các hồ chứa, song đang chậm triển khai như hồ Xuân Đỉnh (khoảng 5 ha), hồ Cổ Nhuế 1 (10 ha), hồ Cổ Nhuế 2 (9,8ha), hồ thuộc khu đô thị thành phố giao lưu (5 ha), hồ Liên Mạc 1 (13 ha), hồ Thụy Phương 2 (14,5 ha)...

Chung cư Ecohome 1 bị ngập nặng, nước tràn vào thang máy tầng 1 hôm 26/8. Ảnh: Viết Tuân

Gần tuần trước thành phố thông báo dừng nghiên cứu lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công; triển khai nghiên cứu phương án mới theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.

Cụ thể, thành phố lấy từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo hướng: Từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), tới khu đô thị Tây Hồ Tây - vành đai 2,5 - đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch. Theo cách này, chiều dài từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7 km, trong đó 3 km đi theo mương hở và 4 km đi theo cống hiện nay.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua Tô Lịch bị ô nhiễm do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây.

TP Hà Nội đồng thời triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông như thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ; nghiên cứu dự án xây dựng công viên hai bên bờ Tô Lịch, hướng tới hồi sinh dòng sông.

Võ Hải