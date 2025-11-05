'Độ thành xe điện để tránh lãng phí hàng triệu xe xăng'

Qua kinh nghiệm, tôi thấy việc hoán cải xe xăng thành xe điện phù hợp với xe tay ga, không quá đắt đỏ và phức tạp như nhiều người nghĩ.

Vừa có đề xuất về việc chuyển đổi động cơ điện cho xe xăng. Tôi thấy nhiều bình luận cho rằng khó về mặt kỹ thuật, kiểm định... Tuy nhiên, bản thân tôi đã dùng xe điện và có nghiên cứu qua việc hoán đổi động cơ xăng sang điện, thì thấy việc thực hiện không quá phức tạp, với giá không quá đắt đỏ, phù hợp với xe tay ga.

Về kỹ thuật, không như mọi người nghĩ là chỉnh sửa lại động cơ xe xăng để có thể chạy điện, mà đơn giản là chỉ cần thay bánh trước không truyền động bằng một bánh xe điện có truyền động để biến thành hai khối động cơ độc lập (bánh sau truyền động bằng động cơ xăng, bánh trước truyền động bằng động cơ điện).

Sử dụng công tắc để chuyển đổi giữa hai hình thức truyền động khi cần. Khi đang dùng động cơ xăng, muốn chuyển sang điện thì chuyển đổi bằng công tắc (có thể sử dụng công tác đèn cos, pha), lúc này hệ thống sẽ ngắt điện bên động cơ xăng (như là tắt máy xe) và chuyển sang kết nối nguồn điện từ pin cho động cơ điện truyền động cho bánh trước (lúc này bánh sau thành bánh không truyền động); và ngược lại.

Về cơ chế, khi chuyển từ xăng sang điện thì có thể không cần dừng xe, vì động cơ điện nó có thể hoạt động bắt trớn ngay; nhưng ngược lại khi chuyển từ điện sang xăng thì có thể phải dừng lại để đề máy (có thể đề máy lúc đang chạy, nhưng vì xe động cơ đốt trong nó sẽ làm xe bị khựng lại nếu động cơ không đồng tốc). Chi phí cho bánh xe khoảng 3-4 triệu đồng (tùy công suất). Còn lại những cái lặt vặt khác như tay ga, thắng thì rất đơn giản như lắp đặt sửa chữa bình thường.

Về pin thì có thể sử dụng loại pin LFP có khả năng chống cháy nổ cao với công suất tối đa khoảng 1 kWh (có khả năng chạy được quãng đường 30-40 km ở dải tốc độ 30 - 40 km/h); kích thước khoảng 15 x 20 x 30 cm, có thể đặt gọn trong cốp hoặc dưới chỗ để chân (pin này nhà sản xuất có thể thiết kế kích thước phù hợp với từng loại xe xăng có trên thị trường), giá pin khoảng 3 - 4 triệu đồng.

Về pháp lý: Đối với động cơ điện chỉ cần quy định là bánh xe phải có số máy và có chứng nhận chất lượng của nhà máy xuất xưởng (như các xe điện hiện nay đang bán, cũng có số máy).

Đối với pin thì phải có tiêu chuẩn chống cháy nổ. Hai điều quan trọng này cơ quan chức năng chỉ kiểm tra chất lượng tại nhà máy sản xuất (nếu sản xuất trong nước) hoặc tại lô hàng nhập khẩu (nếu sản xuất ở nước ngoài như xe lắp ráp hiện nay.

Việc thực hiện chuyển đổi thì cấp phép về năng lực chuyên môn cho các xưởng dịch vụ của các hãng xe, các xe đã được chuyển đổi sẽ được dán tem chứng nhận (các cơ sở được cấp phép chuyển đổi dán như kiểm định ôtô hiện nay), nhằm loại trừ việc thực hiện ở các cơ sở bên ngoài không đảm bảo kỹ thuật.

Tôi nghĩ, các xe chuyển đổi này chỉ có thời hạn sử dụng trong một khoảng thời gian từ 5-10 năm để giải quyết những xe động cơ đốt trong đã được mua trước đây nhằm tránh lãng phí, không phải là phương án lâu dài nhằm thực hiện lộ trình giảm phát thải khí CO2.

Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị bổ sung quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc cải tạo xe máy từ xăng sang điện, nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy giao thông xanh. Đề xuất vừa được Sở Xây dựng gửi Cục Đăng kiểm sau khi làm việc với một đơn vị phát triển hệ thống chuyển đổi động cơ điện cho xe xăng. Các bên đánh giá đây là giải pháp sáng tạo, giúp tận dụng xe cũ, tiết kiệm chi phí mua mới trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

