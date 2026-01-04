Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Vành đai 3 chiều 4/1

Từ 12h đến 24h ngày 4/1, Hà Nội tạm cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông trên Vành đai 3 trên cao, đoạn cầu Thăng Long đến Quốc lộ 5 cũ, nhằm giảm áp lực giao thông khi người dân quay lại thành phố.

Biện pháp được áp dụng trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày - thời điểm dự báo lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh.

Trong thời gian cấm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng cho các phương tiện thuộc diện hạn chế. Hướng từ đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại di chuyển theo lộ trình Láng - Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) - quốc lộ 21A - quốc lộ 1A - đường tỉnh 494 - nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Hướng cao tốc Pháp Vân đi cao tốc 5B, quốc lộ 5 cũ, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và ngược lại đi từ nút giao Liêm Tuyền - quốc lộ 21B - đường tỉnh 499 - nút giao cao tốc Thái Bình - Hưng Yên - cao tốc Thái Bình - Hưng Yên - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ - nút giao Vành đai 3.

Vành đai 3 trên cao ùn tắc khi người dân đổ về quê hôm 31/12/2025. Ảnh: Việt An

Các phương tiện từ quốc lộ 32 đi đại lộ Thăng Long di chuyển theo hướng quốc lộ 32 - quốc lộ 21A hoặc các đường tỉnh 419, 421, 422 và 70. Hướng quốc lộ 32 đi cầu Thăng Long, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang đi theo lộ trình nút giao cao tốc 5B - nút giao quốc lộ 5 cũ - Nguyễn Văn Cừ - Lý Sơn - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu (quốc lộ 32).

Ngoài ra, các phương tiện từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai, quốc lộ 2 và các tuyến liên quan đi đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32 có thể đi theo hướng cao tốc Hà Nội - Lào Cai qua các nút giao IC3, IC4 - quốc lộ 2, quốc lộ 2A - cầu Vĩnh Thịnh - quốc lộ 32. Hướng đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng di chuyển theo lộ trình cao tốc Hà Nội - Lào Cai - quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; hoặc cao tốc Hà Nội - Lào Cai - quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa - Trường Sa - Lý Sơn - quốc lộ 5 cũ.

Việt An