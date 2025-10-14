Hà Nội cấm một số tuyến đường quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia

Phục vụ Đại hội Đảng bộ, Công an TP Hà Nội sẽ tạm cấm, hạn chế một số tuyến đường quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 2 đại lộ Thăng Long) ngày 15-17/10.

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h ngày 15/10; từ 6h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày 16-17/10.

Các phương tiện bị cấm gồm: Ôtô tải từ 1,5 tấn trở lên, ôtô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác).

Các tuyến đường bị cấm và hạn chế phương tiện gồm: Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long), Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường gom đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Trung tâm Hội nghị quốc gia nhìn ra đại lộ Thăng Long. Ảnh: Thanh Hải

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng đại lộ Thăng Long thì theo Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Các phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng cầu Thanh Trì thì theo tuyến vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với 550 đại biểu đại diện cho gần 50.000 đảng viên toàn thành phố.

Võ Hải