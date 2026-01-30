Hà Nội cấm đường quanh Quảng trường Cách mạng tháng Tám tối 31/1

Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 14h đến 24h ngày 31/1 để phục vụ chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026".

Công an TP Hà Nội cho biết trong thời gian này, thành phố tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến quanh khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám gồm Tràng Tiền đoạn từ Trần Quang Khải đến Ngô Quyền, Phan Chu Trinh đoạn từ Lý Thường Kiệt đến quảng trường, Lê Thánh Tông đoạn từ Lý Thường Kiệt đến quảng trường, Cổ Tân, Lý Thái Tổ đoạn từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến quảng trường, Ngô Quyền đoạn từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Thánh Tông, Đặng Thái Thân và Phạm Ngũ Lão.

Cũng trong khung giờ trên, thành phố tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên theo quy định. Xe ôtô cá nhân và xe môtô bị hạn chế trên một số tuyến như Ngô Quyền đoạn từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Duẩn, Phan Chu Trinh và Lê Thánh Tông đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo, khu vực Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, Lý Đạo Thành, Tông Đản, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Bà Triệu, Quang Trung.

Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Thanh Hải

Công an TP Hà Nội hướng dẫn phương tiện từ các khu vực phía Đông, Đông Bắc đi phía Tây, Tây Bắc thành phố di chuyển qua cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì rồi theo các trục Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai 3 và ngược lại.

Các phương tiện từ phía Bắc đi phía Nam thành phố được khuyến nghị qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, sau đó theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2, Vành đai 3 và ngược lại.

Chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026" diễn ra lúc 20h ngày 31/1 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, phường Cửa Nam, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Sự kiện mở cửa tự do cho người dân và du khách.

Việt An