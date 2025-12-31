Hà Nội cấm đường quanh hồ Hoàn Kiếm tổ chức chào năm mới 2026

Công an TP Hà Nội thông báo cấm phương tiện lưu thông khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm từ 13h ngày 31/12 để phục vụ các chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026.

Theo Công an TP Hà Nội, từ 13h ngày 31/12, các phương tiện bị cấm lưu thông trong khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đồng thời, xe khách và xe tải bị cấm đi vào các tuyến Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Trống, Nhà Chung, Hàng Gai, Hàng Hòm và Lý Thái Tổ.

Từ 18h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng 1/1/2026, lực lượng chức năng cấm ôtô đi vào các tuyến Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.

Màn pháo hoa tại Hồ Gươm, Hà Nội chào đón năm mới 2025. Ảnh: Ngọc Thành

Công an thành phố tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận, nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt.

Người tham gia giao thông được yêu cầu chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng; khi gặp xe ưu tiên, xe làm nhiệm vụ của Công an, Quân đội phải nhường đường, đi sát lề phải và dừng hẳn để đoàn xe đi qua.

Tối 31/12/2025 đến rạng sáng 1/1/2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026, gồm Hà Nội Countdown 2026 và các điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân, du khách.

Võ Hải