Hàng loạt đường Sài Gòn được điều chỉnh giao thông

Ôtô được chạy hai chiều vào ban đêm ở nhiều tuyến đường quận 1 và 10 từ ngày 10/5, nhằm thuận lợi cho người dân và phát triển kinh tế đêm.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, từ 22h đến 6h hôm sau, ôtô được chạy 2 chiều trên các tuyến đường ở quận 1 như: Bùi Thị Xuân (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến hẻm 150 Nguyễn Trãi); Nguyễn Hữu Cầu (đoạn từ Trần Quang Khải đến Hai Bà Trưng); Nguyễn Huy Tự (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Văn Giai).

Đường Nguyễn Văn Giai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến cầu Bùi Hữu Nghĩa); Phạm Viết Chánh (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Cống Quỳnh); Sương Nguyệt Anh (đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Cách Mạng Tháng Tám); Thủ Khoa Huân (đoạn từ Lý Tự Trọng đến Lê Thánh Tôn); Tôn Thất Hiệp (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Pasteur).

Tại quận 10, ôtô được chạy 2 chiều trên đường Sư Vạn Hạnh - đoạn từ Ba Tháng Hai đến Tô Hiến Thành.

Nhằm đảm bảo trật tự và an toàn, từ 8h ngày 9/5, ôtô bị cấm chạy hai chiều trên đường Chu Văn An (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh). Lộ trình thay thế: Phan Chu An - Phan Chu Trinh - Nơ Trang Long - Phan Văn Trị.

Làn đường hỗn hợp đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Huỳnh Tấn Phát đến quốc lộ 1) sẽ cấm ôtô tải trọng trên 2,5 tấn chạy từ 6h đến 8h; 11h-13h; 17h-19h mỗi ngày.

Động thái này được Sở Giao thông Vận tải đưa ra theo chỉ đạo của UBND TP HCM về việc hạn chế giao thông ngày, tăng cường ban đêm và chuyển hướng xây dựng, phát triển kinh tế đêm đêm theo chủ trương Chính phủ.

Hữu Công