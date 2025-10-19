Hà Anh Tuấn hát nhạc phẩm về quê hương trên đất Mỹ

Hà Anh Tuấn thể hiện tình yêu quê hương, hòa bình, tình người qua loạt ca khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn tại Nhà hát Dolby, tối 18/10 (giờ địa phương).

Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn ở Mỹ khép lại chuỗi show nhạc trên các sân khấu biểu tượng thế giới, sau đêm diễn tại Esplanade Concert Hall (Singapore) tháng 6/2024, Sydney Opera House (Australia) tháng 9/2024.

Giữa khán phòng trang trọng - nơi thường diễn ra lễ trao giải Oscar, Hà Anh Tuấn xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống của nhà thiết kế Mai Lâm, cúi đầu chào khán giả. "Tôi thấy kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Với tôi, ở đâu có khán giả Việt ở đó là nhà", anh nói.

Hà Anh Tuấn hát liên khúc "Em bé quê - Bà mẹ quê - Tình ca" Hà Anh Tuấn hát liên khúc "Em bé quê - Bà mẹ quê - Tình ca".

Lần này, Hà Anh Tuấn không biểu diễn hit quen thuộc mà hát những bài đã đi vào đời sống của người Việt, nuôi dưỡng ký ức của nhiều thế hệ. Ca sĩ tôn vinh những tượng đài âm nhạc và các nghệ sĩ Việt từng sinh sống, thành danh tại Mỹ. Anh mở màn bằng tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ gạo cội Phạm Duy gồm liên khúc Em bé quê - Bà mẹ quê - Tình ca, Ngày xưa Hoàng Thị - Trả lại em yêu, Áo anh sứt chỉ đường tà (thơ Hữu Loan).

Hà Anh Tuấn trong tiết mục "Bà mẹ Ô Lý - Cánh đồng hòa bình - Xin cho tôi" Hà Anh Tuấn trong tiết mục "Bà mẹ Ô Lý - Cánh đồng hòa bình - Xin cho tôi".

Nếu nhạc Phạm Duy được chọn mở màn ca ngợi tình yêu quê hương thì kết show, Hà Anh Tuấn chọn hát tác phẩm Trịnh Công Sơn mang khát vọng hòa bình, tình người. Giọng ca 8x hát mộc mạc, tự sự trong liên khúc Bà mẹ Ô Lý - Cánh đồng hòa bình - Xin cho tôi.

Hà Anh Tuấn nói anh hát với lòng biết ơn những tác giả mở đường cho âm nhạc Việt bước vào đời sống tinh thần của dân tộc. Ca sĩ cũng dành thời lượng trình diễn các sáng tác Đôi bờ - Mưa trên biển vắng - Thuở ấy có em cùng danh ca Tuấn Ngọc để tưởng nhớ những giọng ca tên tuổi hải ngoại như Anh Tú, Ngọc Lan và Sỹ Phú.

Tuấn Ngọc song ca cùng Hà Anh Tuấn liên khúc Mưa trên biển vắng Tuấn Ngọc song ca cùng Hà Anh Tuấn liên khúc "Mưa trên biển vắng".

Chương trình cũng đưa vào tác phẩm mới của các tác giả trẻ trong dự án Sketch a rose nhằm tạo hơi thở và tinh thần hiện đại. Hà Anh Tuấn chọn những ca khúc tâm đắc nhất từng thể hiện trong các đêm nhạc trước đó như Hoa hồng (Phan Mạnh Quỳnh), Khách thơ (Thành Nghiệp), Em (Vũ Cát Tường), Từ đống tro tàn (Trần Duy Khang).

Ngoài Tuấn Ngọc, show diễn có sự góp mặt của các khách mời Thu Phương và Phan Mạnh Quỳnh. Lần thứ ba hát cùng Hà Anh Tuấn trên sân khấu, danh ca bất ngờ trước sự "chơi lớn" của ca sĩ 8x khi mang êkíp hàng chục người đến biểu diễn ở sân khấu Hollywood. Danh ca solo các ca khúc như Khúc Thụy Du (Anh Bằng), Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn) và song ca cùng Hà Anh Tuấn ca khúc Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ (Hồ Tiến Đạt).

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thu Phương kết hợp Hà Anh Tuấn trong liên khúc Mười năm tình cũ - Hai mươi năm tình cũ (Trần Quảng Nam) và liên khúc Cứ trao đi - Chưa bao giờ (Việt Anh). Sau khi trình diễn Trăng dưới chân mình (Trần Lê Quỳnh), cô nói: "Tôi chờ 40 năm mới được đứng trên sân khấu như thế này và luôn có niềm tin về điều tốt đẹp sẽ đến nếu như ta không ngừng mơ ước, cố gắng".

Hà Anh Tuấn song ca Thu Phương bản "Cứ trao đi - Chưa bao giờ" Hà Anh Tuấn song ca Thu Phương bản "Cứ trao đi - Chưa bao giờ".

Hà Anh Tuấn còn song ca cùng Phan Mạnh Quỳnh bản Xuân thì và liên khúc nhạc phim Có chàng trai viết lên cây - Ngày chưa giông bão - Sau lời từ khước. Tiết mục nhận được sự hưởng ứng với những tràng pháo tay của người xem.

Từ khi khởi đầu ở Singapore đến Sydney, TP HCM và nay là Mỹ, mỗi đêm diễn là một bản phác thảo của hình ảnh hoa hồng. Hai sân khấu trước được trải thành "tấm thảm nhung" bằng hàng chục nghìn bông vải. Lần này, êkíp dựng một bông hồng to ở giữa bằng lưới kim loại, tạo hiệu ứng bắt sáng theo đèn sân khấu.

Theo đạo diễn Cao Trung Hiếu, ban đầu anh dự định sử dụng chất liệu giấy dó truyền thống để trang trí sân khấu, nhưng vì luật phòng cháy chữa cháy ở Mỹ không cho phép, êkíp đã tính nhiều phương án để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ. Cuối cùng, chất liệu lưới nhôm được lựa chọn để dễ di chuyển.

Không gian liveshow "Sketch a rose" của Hà Anh Tuấn.

Để đảm bảo chất lượng chương trình theo mong muốn, êkíp sản xuất với hơn 80 người gồm đội ngũ thực hiện sân khấu, âm thanh, ánh sáng, ban nhạc Crystal, dàn nhạc Saigon Pops Orchestra và nhóm bè Cadillac được đưa từ Việt Nam sang Mỹ.

Ca sĩ kết hợp dàn kèn gồm những nghệ sĩ, nhạc công người Mỹ đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại California. Họ kết hợp cùng ban nhạc và Hà Anh Tuấn trong các tiết mục có âm hưởng jazz, Latin như Huyền thoại (Phan Mạnh Quỳnh), Địa đàng (Trần Duy Khang).

Nhiều sao Việt đến ủng hộ đêm nhạc của Hà Anh Tuấn như Đoan Trang, Thanh Thảo, Tuyết Ngân, Minh Tú (Tam Ca Áo Trắng). Theo ca sĩ Tuyết Ngân, Hà Anh Tuấn và êkíp thông minh khi chọn các tác phẩm biểu diễn trải dài theo chặng đường phát triển của nền tân nhạc Việt Nam.

Vợ chồng Hải Triều - Phú Hiệp (30 tuổi) bay từ tiểu bang Washington đến Los Angeles (California) xem show. Cả hai đều là fan của Hà Anh Tuấn từ thời học cấp ba. Họ qua Mỹ du học và làm việc được 5 năm. Khi hay tin thần tượng làm đêm nhạc tại Mỹ, họ cùng nhau canh ngày mở bán để mua, sở hữu cặp vé với giá gần 700 USD. Cả hai cũng đặt may bộ áo dài từ trong nước để đi xem show theo lời kêu gọi của Hà Anh Tuấn nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa.

Tên concert Sketch a rose lấy cảm hứng từ tác phẩm Tin ở hoa hồng của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ. Theo ca sĩ, cụm từ này truyền cảm hứng cho anh trên con đường ca hát, tạo niềm tin vào những điều tốt đẹp. Sau khi đóng góp bốn tỷ đồng cho Chồi Việt Nam để chăm lo các em thiếu nhi thiếu may mắn, tại đêm nhạc, Hà Anh Tuấn tiếp tục ủng hộ thêm 100.000 USD cho ban tổ chức thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Hà Anh Tuấn, 41 tuổi, từng vào top 3 Sao Mai Điểm hẹn 2006. Các album Cafe Sáng (2006), Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 như: Cafe in concert, Fragile, Sweet Memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Gấu, Truyện ngắn, The Veston, Những vết thương lành, Chân trời rực rỡ.

Bài, video: Tâm Giao