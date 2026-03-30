H'Hen Niê catwak cùng nam sinh ở sân trường

Trong buổi giao lưu chủ đề "Sách chắp cánh ước mơ", H'Hen Niê nói về quá trình trưởng thành từ buôn làng Đăk Lăk đến khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách giúp cô học ngôn ngữ, hình thành tư duy, nuôi dưỡng ước mơ và vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Cô nói: "Những cuốn sách hay sẽ giúp các em khám phá nhiều điều thú vị bổ ích, từ đó, tìm ra đam mê, hướng đi phù hợp cho việc học tập. Tôi hy vọng các em học tập thật tốt, thường xuyên dành thời gian ghé thư viện đọc sách".