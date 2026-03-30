H'Hen Niê catwak cùng nam sinh ở sân trường

Hoa hậu H'Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ và nhà báo có buổi lễ bàn giao tủ sách mới cho thư viện trường THCS - THPT Tây Sơn. Khi giao lưu với học sinh, hoa hậu bất ngờ mời em Nguyễn Văn Thịnh, lớp 8A2, catwalk cùng cô ngay trên sân trường trong tiếng cổ vũ của hơn 1.200 học sinh.
Hoa hậu H'Hen Niê cùng nhiều nghệ sĩ và nhà báo có buổi lễ bàn giao tủ sách mới cho thư viện trường THCS - THPT Tây Sơn. Khi giao lưu với học sinh, hoa hậu bất ngờ mời em Nguyễn Văn Thịnh, lớp 8A2, catwalk cùng cô ngay trên sân trường trong tiếng cổ vũ của hơn 1.200 học sinh.
Kết thúc màn diễn ngẫu hứng, hoa hậu cho biết cô luôn khuyến khích các bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân.
Kết thúc màn diễn ngẫu hứng, hoa hậu cho biết cô luôn khuyến khích các bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân.
H'Hen Niê catwalk cùng một nam sinh của trường THCS - THPT Tây Sơn (Đồng Nai). Video: Cát Tiên
Hoa hậu H'Hen Niê bên các học sinh trường Tây Sơn.
Hoa hậu H'Hen Niê bên các học sinh trường Tây Sơn.
Hoa hậu H'Hen Niê mặc quần jeans, áo thun phong cách năng động khi tham gia chương trình về xây dựng tủ sách.
Hoa hậu H'Hen Niê mặc quần jeans, áo thun phong cách năng động khi tham gia chương trình về xây dựng tủ sách.
Trong buổi giao lưu chủ đề "Sách chắp cánh ước mơ", H'Hen Niê nói về quá trình trưởng thành từ buôn làng Đăk Lăk đến khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách giúp cô học ngôn ngữ, hình thành tư duy, nuôi dưỡng ước mơ và vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
Cô nói: "Những cuốn sách hay sẽ giúp các em khám phá nhiều điều thú vị bổ ích, từ đó, tìm ra đam mê, hướng đi phù hợp cho việc học tập. Tôi hy vọng các em học tập thật tốt, thường xuyên dành thời gian ghé thư viện đọc sách".
Trong buổi giao lưu chủ đề "Sách chắp cánh ước mơ", H'Hen Niê nói về quá trình trưởng thành từ buôn làng Đăk Lăk đến khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách giúp cô học ngôn ngữ, hình thành tư duy, nuôi dưỡng ước mơ và vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
Cô nói: "Những cuốn sách hay sẽ giúp các em khám phá nhiều điều thú vị bổ ích, từ đó, tìm ra đam mê, hướng đi phù hợp cho việc học tập. Tôi hy vọng các em học tập thật tốt, thường xuyên dành thời gian ghé thư viện đọc sách".
Người đẹp giới thiệu cuốn Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới (The Greatest Salesman in the World) của tác giả Og Mandino, tác phẩm gắn bó cô trong những năm đầu học tập và sinh sống tại TP HCM.
"Thời sinh viên, khi đi làm giúp việc nhà, tôi được nhà chủ tặng quyển sách này, nhiều thông điệp về sự kiên trì, niềm tin và kỷ luật trong cuốn sách góp phần định hình cách tôi nhìn nhận cuộc sống", hoa hậu nói.
Người đẹp giới thiệu cuốn Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới (The Greatest Salesman in the World) của tác giả Og Mandino, tác phẩm gắn bó cô trong những năm đầu học tập và sinh sống tại TP HCM.
"Thời sinh viên, khi đi làm giúp việc nhà, tôi được nhà chủ tặng quyển sách này, nhiều thông điệp về sự kiên trì, niềm tin và kỷ luật trong cuốn sách góp phần định hình cách tôi nhìn nhận cuộc sống", hoa hậu nói.
Cô còn tham gia ký tặng sách và giao lưu trực tiếp với học sinh. Nhiều bạn đặt câu hỏi về cách vượt qua tự ti, duy trì động lực học tập và theo đuổi đam mê.
H'Hen Niê, 34 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc - thứ hạng cao nhất của thí sinh trong nước từ trước đến nay ở đấu trường nhan sắc quốc tế này. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.
Đầu năm ngoái, cô thông báo hoàn tất thủ tục kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, 37 tuổi, sau bảy năm yêu. Chồng H'Hen Niê thường đứng sau sản xuất các TVC, ít tham gia sự kiện showbiz.
Cô còn tham gia ký tặng sách và giao lưu trực tiếp với học sinh. Nhiều bạn đặt câu hỏi về cách vượt qua tự ti, duy trì động lực học tập và theo đuổi đam mê.
H'Hen Niê, 34 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc - thứ hạng cao nhất của thí sinh trong nước từ trước đến nay ở đấu trường nhan sắc quốc tế này. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.
Đầu năm ngoái, cô thông báo hoàn tất thủ tục kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, 37 tuổi, sau bảy năm yêu. Chồng H'Hen Niê thường đứng sau sản xuất các TVC, ít tham gia sự kiện showbiz.
Ngoài H'Hen Niê, sự kiện có sự góp mặt của Á hậu Vũ Hoàng My (trái) và MC, Á hậu Hoàng Oanh (phải).
Ngoài H'Hen Niê, sự kiện có sự góp mặt của Á hậu Vũ Hoàng My (trái) và MC, Á hậu Hoàng Oanh (phải).
Nhà thiết kế Đỗ Long nói về cách dạy con làm quen với sách. Anh cho biết con gái - bé Sunny, 16 tháng tuổi - xem sách minh họa, tranh ảnh từ 5-6 tháng tuổi và thường xuyên trò chuyện, tương tác để bé mở rộng vốn từ.
Nhà thiết kế Đỗ Long nói về cách dạy con làm quen với sách. Anh cho biết con gái - bé Sunny, 16 tháng tuổi - xem sách minh họa, tranh ảnh từ 5-6 tháng tuổi và thường xuyên trò chuyện, tương tác để bé mở rộng vốn từ.
Từ trái qua: Ca sĩ Dillan, Nhâm Phương Nam, MC Hoàng Oanh và ca sĩ Vương Bình cùng xuất hiện trên sân khấu. Các nghệ sĩ mang đến tiết mục âm nhạc trẻ trung, khuấy động sân trường.
Từ trái qua: Ca sĩ Dillan, Nhâm Phương Nam, MC Hoàng Oanh và ca sĩ Vương Bình cùng xuất hiện trên sân khấu. Các nghệ sĩ mang đến tiết mục âm nhạc trẻ trung, khuấy động sân trường.
Ở buổi giao lưu còn có tiết mục giới thiệu Cuốn sách em yêu thích. 5 học sinh với các phần chia sẻ ngắn về tác phẩm như: Thép đã tôi thế đấy, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ được Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Vũ Hoàng My cùng nhà thiết kế Đỗ Long trao quà.
Ở buổi giao lưu còn có tiết mục giới thiệu Cuốn sách em yêu thích. 5 học sinh với các phần chia sẻ ngắn về tác phẩm như: Thép đã tôi thế đấy, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ được Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Vũ Hoàng My cùng nhà thiết kế Đỗ Long trao quà.
Cát Tiên
Ảnh: Thành Nhạn/Nhân vật cung cấp