Gửi tới chàng trai ấm áp, nhân hậu của em

Anh xa nhớ, anh có khỏe không? Lâu lắm rồi em không viết thư. Đầu thư em nhớ anh thật nhiều.

Lạ nhỉ, đã gặp đâu mà nhớ, nhưng đó là sự thật, em thực sự rất nhớ anh. Có những lúc trong lòng cứ khắc khoải nhớ một ai đó, em biết rằng ở đâu đó anh cũng đang nhớ em. Em biết mà, nên chúng ta cùng đi tìm nhau anh nhé.

Em biết anh là một chàng trai cực kỳ ấm áp, có trái tim nhân hậu, đầy bản lĩnh, hài hước, thông minh và rất trưởng thành. Anh mang đến cho em cảm giác an toàn và được bảo vệ khi ở bên cạnh. Em rất thích xõa mái tóc dài mảnh tựa vào bờ vai vững chắc của anh, dụi vào lồng ngực ấm áp, rồi anh khẽ hôn lên mái tóc tỏa mùi hương nhẹ của dầu bưởi. Chúng ta cùng nhâm nhi ly rượu vang rồi nghe bản nhạc của Trịnh Công Sơn, hoặc âm nhạc thập niên 80 anh nhỉ. Chắc chỉ thảnh thơi được như thế khi còn yêu nhau. Còn có con thì dành hết thời gian cho con rồi.

Em cực thích trẻ con nhé. Nếu là con gái, sẽ giống em, vì em được khen xinh (cười). Còn con trai thì sẽ manly và mạnh mẽ giống anh. Trời ơi, sao lại có một gia đình hoàn hảo thế cơ chứ! Em không nghĩ là ước mơ đó xa vời đâu, vì em tin hai ta đều xứng đáng có được điều đó. Sau tất cả những khó khăn chúng ta đã trải qua, sau sự lương thiện và nhân hậu của chúng ta, em tin vũ trụ sẽ an bài. Tin vào nhân quả nên từ lúc biết nhận thức, em tự nhủ với lòng, cứ sống tốt đời đẹp đạo rồi sẽ gặt được quả ngọt mà thôi.

Anh biết không, em thích Đà Lạt, Sapa, Phong Nha... vì rất yêu thiên nhiên. Vì thích nên em đã đi du lịch những nơi ấy một mình mà không có anh. Nhưng em sẽ trở lại đó cùng anh. Em biết sẽ thú vị hơn khi đi một mình.

Dịch này anh nhớ giữ gìn sức khỏe để còn gặp em nhé. Em thì rất an toàn. Trước đây em làm việc ở Đà Nẵng nhưng giờ về Đăk Lăk cùng bố mẹ tránh dịch rồi. Cũng hơn 10 năm mới có dịp ở bên bố mẹ lâu như thế, có thời gian trồng hoa, nuôi mấy em chó. Mấy cây hoa đậu biếc của em đã ló dạng từ mặt đất sau cơn mưa, mấy em hồng thì trổ hoa xinh xẻo lắm, à còn có cả chậu bonsai hoa mười giờ em học trên mạng nữa. Em rất muốn cho anh xem tất cả thành quả của mình.

Em còn có thời gian đọc hết 2 cuốn Muôn kiếp nhân sinh của Nguyên Phong, thêm mấy cuốn của Osho, rồi còn có cả cuốn Hướng dẫn "sử dụng" nửa kia của John Gray nữa. Anh thấy em chuẩn bị ghê không (cười). À em còn vừa hoàn thành một khóa tâm lý trẻ em nữa đấy. Vậy nên anh yên tâm, chúng ta sẽ không cãi nhau về việc dạy con đâu.

Em còn đi học một khóa thiền Vipasana 10 ngày ở Đồng Nai, vì trước đây em khá nóng tính nên thiền giúp em rất nhiều trong việc kiềm chế cảm xúc cũng như nhìn thấy sự thật của mọi vấn đề. Ví dụ, khi bị mất tiền, em sẽ không thực sự buồn và tiếc như ngày xưa nữa, mà biết rằng có buồn thì tiền cũng không quay về với mình, tốt nhất nên sống tiếp vui vẻ cho phút giây hiện tại. Hoặc nếu không may bị ai đó xúc phạm, em sẽ không thực sự nổi giận như trước, vì em biết bên trong người đó còn khổ hơn mình. Đó, anh thấy không, em là cô gái lạc quan như thế đấy.

Cuộc sống của em bây giờ thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Em nhớ đến một câu: "Don’t find someone to make you happy, make you happy then find someone". Đây thực sự là lúc em làm được điều đó. Thỉnh thoảng em thấy rất tiếc vì khoảng thời gian thanh xuân đẹp thế này mà chúng ta lại không được ở bên nhau. Nhưng không sao phải không anh? Em 28 tuổi thôi mà, vẫn đợi anh để chúng mình cùng lan tỏa niềm vui và hạnh phúc cho nhau và cho mọi người anh nhỉ?

À còn một điều nữa, em biết là có thể, có thể thôi nhé. Nếu anh lỡ không đợi em mà đến với nhầm người, em cũng tha thứ đấy, miễn là anh thương yêu em cho đến mãi mãi về sau. Em hứa sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.

Nếu anh đọc thư này mà thấy rung động, hãy viết cho em ngay nhé. Em tin đó là tín hiệu của vũ trụ dành cho chúng mình đó.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc