Gửi ôtô đi nơi khác sửa chữa vì garage quá tải sau lũ

Khánh HòaNhiều chủ ôtô bị ngập nước ở Nha Trang phải gửi xe vào TP HCM sửa chữa, do các garage tại địa phương đều quá tải.

Anh Thành Trung, cư dân khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, đưa xe đến một xưởng tư nhân từ ngày 24/11 nhưng sau 4 ngày ôtô vẫn chưa được kiểm tra. "Nhà tôi có bốn chiếc thì nay mới mang được hai chiếc đi sửa, còn lại phải tiếp tục chờ", anh Trung cho biết. Xưởng dịch vụ không thể ước lượng chính xác bao giờ sẽ tới lượt xe Trung, bởi quá nhiều xe đã tới trước và vẫn đang chờ đợi.

Cũng có xe ngập nước, chị Lệ Uyên, chọn cách chủ động đưa xe vào TP HCM để sửa chữa vì lo lắng vấn đề thời gian. "Nếu để lâu, xe có thể gỉ sét, hư hỏng nặng hơn", chị này nói thêm.

Xe ngập nước, hư hỏng xếp hàng chờ sửa chữa trước hệ thống đại lý Kia, Mazda, Peugeot (thuộc Thaco) tại Nha Trang. Ản: Bùi Toàn

Ông Nguyễn Quang Khải, tổng giám đốc Phú Mỹ Ford (TP HCM) cho biết hệ thống đại lý của công ty đến nay đã tiếp nhận khoảng 20 ôtô bị ngập nước từ Khánh Hòa.

Tình trạng quá tải số lượng xe cần sửa chữa đang diễn ra phổ biến ở hầu hết các xưởng dịch vụ chính hãng lẫn tư nhân tại Nha Trang, một trong những nơi ngập nặng nhất ở Khánh Hòa. Các cơ sở dịch vụ đều tránh đưa ra mốc thời gian giao xe cho khách.

Đại diện khối dịch vụ đại lý Toyota Nha Trang cho biết đến nay tiếp nhận hàng trăm yêu cầu sửa xe của khách nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Showroom này cũng bị ngập nước, nhiều máy móc, thiết bị hư hỏng và hiện vẫn chưa thể hoạt động lại. Hoặc như ở đại lý MG, việc vận hành lại theo kiểu cuốn chiếu khi nhân viên vừa dọn dẹp, sửa chữa trang thiết bị. Khu vực nào khắc phục xong trước thì hoạt động trước, ưu tiên tiếp nhận, bảo dưỡng xe cho khách.

Giám đốc dịch vụ một đại lý xe Nhật tại Khánh Hòa nói rằng linh kiện, phụ tùng sửa chữa ở những xưởng chính hãng cơ bản không thiếu nhưng cũng không thể sẵn có ngay như bình thường. Việc chủ xe chờ đợi đến lượt sửa chữa lâu bởi xe ngập nước cần kiểm tra nhiều bước và mất nhiều thời gian.

Với xe ngập nước, ngoài ngoại thất, nội thất là những thứ dễ nhìn thấy, hệ thống điện và động cơ cũng có thể bị ảnh hưởng. Chi phí khắc phục có thể hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tùy mức độ hư hỏng.

Các hãng như Toyota, Ford, MG... nói đang ưu tiên phân bổ nguồn cung linh kiện, phụ tùng về các đại lý ở miền Trung để đáp ứng nhu cầu sửa chữa xe của khách nơi đây. Nhiều hãng kết hợp đại lý kiểm tra miễn phí xe ngập nước cho khách, hỗ trợ 50-100% chi phí thay dầu máy.

Với các linh kiện phổ biến, nếu đại lý chính hãng không có sẵn, thời gian đặt hàng từ nhà máy đến khi nhận là trong ngày, trừ một số loại hiếm khi hư hỏng và phải đặt từ nước ngoài. Ở các garage tư nhân, linh kiện thiếu có thể được cung cấp lâu hơn.

Bùi Toàn - Thành Nhạn