TP Hồ Chí Minh

Có thể Sài Gòn không phải là nơi cháu sinh ra nhưng đây lại là nơi nuôi lớn cháu, nuôi lớn ước mơ của cháu. Sự mất mát của Sài Gòn và các tỉnh khác do dịch Covid là nỗi đau rất lớn của cháu và những người ở lại. Cháu mong mọi người an yên ở bên kia, không còn đau buồn vì bệnh. Hi vọng người thân của những người quá cố sẽ mạnh mẽ vượt qua.

NTT