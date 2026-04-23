Gửi người em chưa gặp nhưng đã quen trong những tưởng tượng

Em 34 tuổi, sống và làm việc ở Hà Nội - một thành phố đủ bận rộn để em không thấy cô đơn, nhưng cũng đủ dịu dàng để em vẫn tin vào những điều rất đỗi lãng mạn... như việc một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy em.

Trong lúc chờ anh, em không đứng yên đâu nhé. Em học thêm nhiều điều mới, chăm chỉ làm việc, học tập phát triển bản thân, và thỉnh thoảng lại "biến mất" vài ngày để đi du lịch.

Em vẫn hay đùa với bạn bè rằng: "Biết đâu mình đang đi lại, ngắm nhìn ở một góc phố nào đó, còn anh đi ngang qua và tìm thấy em". Nhưng mà lạ thật, em đã cố "xuất hiện" kha khá nơi rồi mà anh vẫn chưa tìm thấy em.

Em làm trong công ty phần mềm, công việc có thể hơi khô khan một chút nhưng em thì không như thế. Mọi người thường nhận xét em là người ấm áp, nữ tính, vui vẻ, hòa đồng và nhìn trẻ hơn so với tuổi.

Em chưa từng lập gia đình và hy vọng anh giống em, để chúng mình có thể xây dựng một tổ ấm trọn vẹn, không vướng bận. Trong tưởng tượng của em, anh là người có đạo đức, bản lĩnh, biết mình muốn gì và đủ vững vàng để bảo vệ những điều mình chọn.

Em cũng hay tưởng tượng về cuộc sống của chúng mình sau này, rất giản dị thôi nhưng lại khiến em thấy lòng mình ấm áp. Đó có thể là những buổi chiều hai đứa cùng nhau vào bếp, em loay hoay nấu nướng còn anh đứng bên cạnh phụ giúp (hoặc... lén nếm thử rồi khen ngon để em vui). Những ngày cuối tuần, căn nhà nhỏ sẽ rộn ràng hơn khi có tiếng cười của con trẻ, có những lúc bận rộn nhưng cũng đầy yêu thương khi cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ con.

Thỉnh thoảng, cả nhà mình sẽ cùng nhau đi đâu đó, không cần quá xa, chỉ cần là cùng nhau. Một chuyến đi biển, một vùng núi yên tĩnh, hay đơn giản là một nơi mà cả nhà có thể nắm tay nhau đi dạo, kể cho nhau nghe những điều nhỏ nhặt nhất.

Em cũng hình dung ra những khoảnh khắc rất đời thường: anh ngồi làm việc, tập trung và nghiêm túc, còn em nằm kế bên đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng quay qua nhìn nhau mỉm cười. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần biết người kia hiện diện ở đó, thế là đủ.

Thật ra, em có thể tự làm rất nhiều thứ một mình. Em đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, tự giải quyết vấn đề, tự bước qua những ngày không dễ dàng. Nhưng em vẫn tin rằng, cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn nếu có anh để đồng hành cùng nhau trưởng thành và cùng nhau già đi.

Nếu anh đọc được những dòng này, em chỉ muốn nói: em vẫn đang ở đây, sống một cuộc sống rất vui vẻ, bình yên nhưng cũng rất nghiêm túc với hạnh phúc của mình.

Và em tin, nếu đủ duyên, chúng ta sẽ gặp nhau, có thể không phải ở một nơi quá đặc biệt nhưng chắc chắn là vào một thời điểm rất đúng. Chắc anh cũng đi tìm em vất vả lắm rồi.

