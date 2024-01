Gửi người cùng em già đi

Cuộc sống này đã lấy đi của em rất nhiều nhưng cũng bù đắp rất nhiều. Hy vọng anh là món quà em sắp tìm được vì em xứng đáng.

Hôm nay xem một bộ phim cũ, từng phát sóng trên tivi (chắc anh cũng xem), em ấn tượng với câu nhân vật chính nói: "Cô có biết tại sao tôi luôn tự do không? Vì tôi biết bố mẹ tôi luôn có nhau". Ấn tượng ấy theo em cả ngày, thôi thúc em bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình trong rất nhiều năm qua để cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc. Biết đâu may mắn, đợi em sau email của anh là một người cũng giống em, cùng mong muốn cho những đứa con của chúng ta sự tự do, không vướng bận, lo lắng rằng bố mình, mẹ mình đang cô đơn, tủi thân vì chỉ có một mình.

Em một mình nuôi hai con nhiều năm với rất nhiều cơ cực, tủi thân, sợ hãi. Nhưng những ngày giông bão nhất qua rồi, em đã cứng cỏi hơn nhưng không hề chai sạn. Nhiều lúc anh sẽ thấy em trẻ con, nhõng nhẽo nhưng anh yên tâm, em đủ tin cậy để chia sẻ cùng anh mọi thử thách của cuộc sống nếu có.

Em chẳng có tiêu chuẩn gì nhiều nhưng mong anh đủ "già" để em cảm thấy an toàn (51-60 tuổi). Anh là người hào sảng, nghiêm túc và không quá cầu toàn nhé. Nếu anh không sống ở Hà Nội thì sẵn sàng di chuyển nhé. Để tìm được một người cùng mình già đi, di chuyển cũng đâu có sao anh nhỉ.

Mong rằng chúng ta hữu duyên.

