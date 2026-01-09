Im lặng khép lại mối tình không lối ra

Tất cả những người tôi từng gặp, đoạn đường tôi từng đi qua, đều chỉ là những bài học cần thiết cho một giai đoạn nào đó của đời mình.

"Em vẫn nghĩ về anh. Dường như mỗi khoảng trống trong quỹ thời gian của em đều có hình bóng anh. Điều đó từng khiến em khó chịu, rồi dần dần em học cách chấp nhận, vì hiểu rằng để quên một người, cần rất nhiều thời gian. Em thương anh giống như một người thân thật sự, rất lo lắng cho anh ở hiện tại và cả về sau này nữa. Vì em biết, anh sẽ lại đi theo con đường cũ, vòng lặp luẩn quẩn khiến anh hoàn toàn đánh mất đi chính mình. Em mong anh sẽ sớm nhận ra, trở nên thật sự mạnh mẽ mà không cần vỏ bọc hay bất cứ sự lấp đầy cảm xúc tạm thời nào nữa.

Anh luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp, hãy cho phép mình được nhận những điều tốt đẹp ấy. Em rất buồn, giận anh vì anh nói em yếu đuối và không tự lập. Anh là người hiểu nhất vì sao em lại yếu đuối, nhưng khi anh chứng kiến sự yếu đuối của em, anh lại vô tình khiến em cảm thấy bị chối bỏ và bị phán xét. Trong khi em luôn chấp nhận mọi thứ thuộc về anh, ngay cả khi trái tim em bị bóp nghẹt rất nhiều lần. Em vẫn có sự thương và trân trọng, nhưng biết tình yêu đã không còn như trước vì mọi thứ đã thay đổi.

Ở bên anh một năm nay, em đã có câu trả lời mà em cần. Em luôn biết mình sẽ không có tương lai nên nhiều khi thay vì nói rõ ra em chọn cách cáu gắt với anh. Em nhận ra có những giá trị trong đời sống như cảm xúc, tình yêu và gia đình không thể vận hành và duy trì bằng trách nhiệm hay vai trò. Những điều đó cần sự hiện diện, lắng nghe và lựa chọn bằng trái tim. Em nói điều này để khép lại. Mong anh bình an".

Trước đây, khi có người hỏi liệu tôi có một mối tình nào khắc cốt ghi tâm hay không, tôi luôn trả lời rất dứt khoát là có. Khi ấy, tôi tin rằng có những người sẽ ở lại mãi trong đời mình, dù chỉ bằng ký ức. Giờ nhìn lại, tôi nhận ra, không có ai khắc cốt ghi tâm cả. Tất cả những người tôi từng gặp, những đoạn đường tôi từng đi qua, đều chỉ là những bài học cần thiết cho một giai đoạn nào đó của đời mình. Họ đến để dạy tôi điều gì đó về yêu thương, giới hạn, chính tôi, rồi rời đi khi bài học đã trọn. Không ai cần phải ở lại mãi, cũng không ai cần mang theo quá nhiều ý nghĩa đến mức làm mình nặng lòng. Mọi thứ rồi cũng lắng xuống. Nhẹ nhàng và đủ.

Huyền Trang