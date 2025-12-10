Gửi người bạn đồng hành cùng tần số

Chào anh - người lạ mà em hy vọng chúng ta sẽ sớm có duyên trở thành người quen của nhau.

Em làm việc tại Hà Nội trong môi trường doanh nghiệp tư nhân, công việc và thu nhập ổn định. Em 37 tuổi, chưa từng kết hôn và đang nghiêm túc tìm kiếm người để cùng tiến tới hôn nhân.

Em thuộc típ người nhỏ nhắn và may mắn được nhận xét là trẻ hơn tuổi. Em có tính cách điềm đạm, sống nội tâm, thích sự bình yên và thường chọn đi bộ thư giãn vào buổi tối thay vì những nơi ồn ào. Em luôn sẵn sàng chăm sóc cho tổ ấm tương lai và hy vọng tìm được người cùng trân trọng giá trị gia đình.

Em mong gặp được anh, cũng đang làm việc tại Hà Nội, có công việc, thu nhập ổn định và chưa từng kết hôn. Em không đặt nặng ngoại hình, chỉ cần anh dễ nhìn, tươm tất. Điều quan trọng nhất là anh phải là người chín chắn, có trách nhiệm, không gia trưởng và tinh tế, hướng về gia đình để cùng em xây dựng một tổ ấm bình yên.

Nếu anh cảm thấy đồng điệu và cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc như em, hãy nhắn tin cho em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ