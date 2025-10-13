Gửi một chút hy vọng tìm được người cùng tần số

Mình 31 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM, nơi đây cũng là quê hương của gia đình mình.

Mình có công việc ổn định, tuy chưa có nhà riêng, cũng không sống cùng gia đình, nhưng kiếm đủ để lo được cho bản thân và phụ anh chị nuôi bố mẹ. Tính cách mình khá khép kín nhưng nếu chúng ta hợp, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mình rất thoải mái (và hơi có khiếu hài hước nữa). Mình thích đàm đạo lịch sử, thích đọc sách sử, thích bàn về những câu chuyện thời xưa. Ngoài ra, mình thường tìm những góc nhỏ, gọi một ly cà phê sữa và một mình nghĩ về cuộc sống.

Bạn bè, nếu không chuẩn bị lên xe hoa cũng đã hai tay bế bé, chỉ riêng mình vẫn còn độc thân. Nói mình đang hưởng thụ cuộc sống thì thực ra không hoàn toàn chính xác, vì mình vẫn đang tìm kiếm người có cùng tần số, người có thể cùng mình bao dung lẫn nhau.

Ngoài ra, chiều cao 1m72 cùng ngoại hình cao đô cũng là một trong những lý do mình chưa tìm được người muốn cùng mình tiến tới.

Theo dõi góc hẹn hò đã lâu, nay mình nghe lời động viên của bạn bè, thử lấy can đảm gửi bài lên đây, mong tìm được tri kỷ, lớn hơn mình và hy vọng cũng có thể cao hơn mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ