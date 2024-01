Guardiola: 'Tôi có mọi thứ một HLV mơ ước ở Man City'

AnhHLV Pep Guardiola biết ơn sự hỗ trợ của toàn bộ thành viên Man City, ám chỉ sẽ không chia tay đội như các đồng nghiệp Jurgen Klopp và Xavi.

Trong tuần qua, hai HLV hàng đầu là Jurgen Klopp của Liverpool và Xavi của Barca đã thông báo rời đội vào cuối mùa giải 2023-2024. Guardiola thì đang có mùa thứ tám dẫn dắt Man City, đoạt 16 danh hiệu với đỉnh cao là cú ăn ba lịch sử mùa trước.

"Tôi có mọi thứ mà một HLV có thể mơ ước tại Man City", Guardiola nói ngày 30/1 tại họp báo trước trận gặp Burnley ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi về tương lai. "Các ông chủ luôn ủng hộ tôi. Man City thay đổi rất nhiều cầu thủ trong bảy năm qua, nhưng tất cả đều hỗ trợ tôi rất nhiệt tình. Đây là môi trường tốt nên tôi có mọi thứ. Tất nhiên, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng lúc này, tôi không nghĩ về điều đó".

HLV Man City Pep Guardiola sau trận thắng Tottenham ở vòng 4 Cup FA trên sân Tottenham Hotspurs ngày 26/1. Ảnh: AP

Từng dẫn dắt Barca, Guardiola hiểu quyết định rời đội của trò cũ Xavi vì những áp lực và chỉ trích ngày càng tăng. "Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta không thể so sánh áp lực ở Anh và Tây Ban Nha", ông nói. "Ở Tây Ban Nha, áp lực cao hơn và mọi thứ khó khăn hơn gấp nghìn lần so với ở Anh. Đây thực sự là một nơi dành cho các HLV. Rõ ràng có rất nhiều buổi họp báo và cứ ba ngày lại có một trận. Nhưng áp lực mà bạn cảm thấy ở Barca không thể so sánh được với CLB khác".

Man City đang đạt phong độ cao khi thắng chín, hòa một và ghi 28 bàn trong mười trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ vô địch FIFA Club World Cup tại Arab Saudi, vượt qua Tottenham ở vòng bốn Cup FA. Tại Ngoại hạng Anh, tính đến trước vòng 22, Man City vươn lên thứ hai với 43 điểm, kém Liverpool năm điểm nhưng đá ít hơn một trận. Nhưng Guardiola cho biết Man City chưa nghĩ đến chức vô địch, mà chỉ tập trung cho từng trận, xem đây là bí quyết giúp đội tạo nên nhiều chuỗi thắng ở những mùa trước.

Trong khi đó, Burnley đang chật vật với cuộc đua trụ hạng khi đứng thứ 19 Ngoại hạng Anh với 12 điểm, kém nhóm an toàn tới năm điểm. Guardiola cảnh báo các học trò không được chủ quan và ca ngợi Burnley - đội được dẫn dắt bởi Vincent Kompany - luôn thi đấu tốt, dù kết quả không được như mong muốn. HLV Tây Ban Nha cũng cho rằng Burnley còn cơ hội để trụ hạng.

Guardiola thông báo tin vui khi cho biết Erling Haaland sẵn sàng tái xuất sau khi nghỉ 10 trận gần nhất vì chấn thương bàn chân. "Haaland đã trở lại. Chúng tôi có đầy đủ đội hình và mạnh mẽ hơn. Haaland là cầu thủ quan trọng", ông nói, và cho biết bộ đôi hậu vệ Manuel Akanji, John Stones cũng có thể trở lại.

Guardiola xác nhận Kyle Walker vẫn sẽ là đội trưởng của Man City bất chấp những bê bối đời tư. Hồi đầu tuần, hậu vệ người Anh thừa nhận lừa dối vợ Annie Kilner, có con với tình cũ Lauryn Goodman và từng muốn chuyển đến Bayern hè 2023 để tránh truyền thông Anh. "Walker vẫn sẽ giữ băng thủ quân, bởi đó là quyết định của đội chứ không phải của tôi", Guardiola giải thích. "Tôi sẽ không nói về vấn đề ngoài chuyên môn. Tôi ủng hộ Walker và sẽ không nói một lời nào về vấn đề cá nhân của các cầu thủ".

Hồng Duy