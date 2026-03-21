Guardiola: 'Thế giới có nhiều điều đáng bàn hơn là lối chơi của Arsenal'

AnhHLV Pep Guardiola mượn tình hình thế giới để khẳng định không bận tâm về nghệ thuật hắc ám của Arsenal, trước chung kết Cup Liên đoàn Anh.

Arsenal mùa này không còn theo đuổi lối chơi đẹp. Thầy trò HLV Mikel Arteta thường giành chiến thắng bằng hàng thủ chắc chắn và khả năng tận dụng tình huống cố định. Thay đổi của họ đang gây khó chịu cho hầu hết các đối thủ và giới chuyên môn. Nhiều cựu cầu thủ và HLV không ngần ngại dùng từ "nghệ thuật hắc ám" để phê phán đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, khi được hỏi về lối chơi của Arsenal, Pep Guardiola hoàn toàn không bận tâm. HLV của Man City mượn tình hình tranh chấp giữa các nước trên thế giới để so sánh: "Nghệ thuật hắc ám của Arsenal? Khi ai đó làm điều gì như vậy, thường thì sẽ có các thẩm phán, trọng tài, hoặc người đứng sau hậu trường ngăn cản. Nhưng hãy nhìn những gì đang xảy ra trên khắp thế giới. Chúng ta đang ở giữa một mớ hỗn độn mà không ai buồn nhấc dù chỉ một ngón tay để giúp đỡ. Thế giới đang sụp đổ mà chúng ta còn ở đây để nói về việc đội này hay đội kia dùng nghệ thuật hắc ám. Chúng ta có những điều quan trọng hơn thế".

Guardiola (trái) bắt tay Arteta sau trận hòa Arsenal 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh hôm 21/9 năm ngoái. Ảnh: PA

Guardiola thậm chí khen Arsenal là một đội bóng xuất sắc, gắn kết, phòng ngự chắc, phối hợp tốt và linh hoạt. Ông cũng coi "Pháo thủ" là một thử thách thú vị trong trận chung kết Cup Liên đoàn ngày 22/3.

Man City đang ở vị thế rất khác so với Arsenal. Thầy trò Guarrdiola kém đối thủ 9 điểm sau 30 trận Ngoại hạng Anh, và vừa thua Real Madrid 1-5 chung cuộc ở vòng 1/8 Champions League. Nếu thua nốt ở Cup Liên đoàn và Cup FA, họ sẽ phải kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng. Trong khi đó, Arsenal còn nguyên cơ hội "ăn bốn" khi sắp vô địch Ngoại hạng Anh, vào tứ kết Champions League, tứ kết Cup FA và chung kết Cup Liên đoàn.

"Ngày nay, việc lọt vào chung kết bất kỳ giải đấu nào đều rất khó khăn. Bạn có thể thấy điều đó ở châu Âu cũng như các giải đấu khác. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào điều đó lại xảy ra. Do đó, chúng tôi phải thắng", Guardiola nói thêm.

Những ngày qua, Liên đoàn bóng đá châu Phi gây tranh cãi khi xử Morocco thắng Senegal 3-0 ở chung kết giải vô địch châu Phi. Trong trận đấu diễn ra hồi tháng 1, các thành viên Senegal bỏ vào phòng thay đồ khi trọng tài cho Morocco hưởng phạt đền cuối trận. Sau khi Ban tổ chức thuyết phục được Senegal trở lại, Brahim Diaz sút hỏng phạt đền. Sau đó, Pape Gueye ghi bàn ở phút 94 giúp Senegal thắng 1-0. Liên đoàn bóng đá châu Phi cho rằng hành vi bỏ vào phòng thay đồ là bỏ cuộc, nên đảo ngược kết quả.

Được hỏi về quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Phi, Guardiola nhận xét: "Đó là một điều bất ngờ. Tôi không biết lý do, nhưng dường như quyết định được đưa ra trong bí mật. Điều đó xảy ra ở mọi nơi trên thế giới, không chỉ trong bóng đá mà còn cả những lĩnh vực khác".

Thanh Quý (theo Marca)