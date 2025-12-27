Guardiola: 'Man City muốn dẫn đầu chứ không phải kẻ bám đuổi ở Ngoại hạng Anh'

AnhHLV Pep Guardiola gửi lời cảnh báo đến Arsenal trong cuộc đua vô địch, trước trận Man City gặp Nottingham Forest ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Ở vòng 17, Man City từng có lúc leo lên đầu bảng sau khi đè bẹp West Ham 3-0, trước khi bị Arsenal đòi lại bằng chiến thắng sít sao trên sân Everton. Hôm nay, thầy trò Guardiola tiếp tục có cơ hội vượt lên, khi đấu Nottingham Forest ở trận đấu sớm nhất của thứ Bảy.

"Vị trí tốt nhất là dẫn đầu, nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa ở đó", Guardiola nói ở họp báo chiều 26/12. "Tôi muốn dẫn trước mọi đội 10 điểm, nhưng thực tế là vậy. Arsenal đang chơi tốt, và chúng tôi cũng không ở quá xa".

Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng ưu tiên của ông là kết quả từng trận, thay vì liên tục quan tâm tới bảng điểm. Ông nói: "Tôi thích dẫn đầu hơn là phải đuổi theo, nhưng điều quan trọng là từng trận đấu, từng bước. Chúng tôi đang đi đúng hướng, và mọi thứ sẽ được quyết định từ kết quả trên sân".

HLV Pep Guardiola vui mừng sau trận Man City thắng Crystal Palace 3-0 trên sân Selhurst Park, London, Anh ngày 14/12/2025. Ảnh: AP

Trước dịp nghỉ lễ Giáng sinh, Guardiola từng cảnh báo các cầu thủ về nguy cơ tăng cân do ăn quá nhiều. Và ông không nói đùa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết đã kiểm tra lại cân nặng và loại những cái tên tăng cân đột biến trước khi hành quân đến Nottingham Forest.

"Tôi có thể tăng vài ký trong dịp Giáng sinh, nhưng các cầu thủ vẫn cực kỳ kỷ luật", HLV 54 tuổi bày tỏ. "Mọi người biết mình phải làm gì, và tiêu chuẩn của CLB đã được thiết lập từ lâu. Đây không phải là ngoại lệ, mà là chuẩn mực của chúng tôi suốt 10 năm qua".

Guardiola sau đó ca ngợi toàn đội đã cải thiện phong độ rõ rệt so với đầu mùa, khi thắng bảy trận gần nhất và đang chinh chiến cả bốn mặt trận. "Tôi biết điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ vì làm việc cùng họ mỗi ngày", ông nói. "Mỗi lời khuyên, mỗi nhận xét đều nhằm giúp họ trở nên tốt hơn. Rayan Cherki có tài năng tuyệt vời, bầu trời là giới hạn với cậu ấy. Cậu ấy muốn đạt đến đâu, phụ thuộc vào bản thân mình, nhưng tiềm năng là rất lớn".

Về nhân sự, Guardiola cho biết Rodri có thể tái xuất sau khi bình phục chấn thương gân kheo, trong khi John Stones (đùi) và Jeremy Doku (bắp chân) vẫn chưa thể ra sân. "Một số cầu thủ quan trọng sắp trở lại, vì vậy chúng tôi có thể tiến từng bước và xem chuyện gì sẽ xảy ra", ông nói và để ngỏ khả năng tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Man City được cho đang quan tâm đến Antoine Semenyo - tiền đạo cánh có điều khoản giải phóng 87 triệu USD với Bournemouth. Nếu thương vụ này thành công, chủ sân Etihad có thể chia tay Oscar Bobb và Savinho.

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)