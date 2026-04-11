Gu mặc đồng điệu của chị em Yến Trang, Yến Nhi

Hôm 23/3, chị em ca sĩ chia sẻ video phối đồ dạo phố. Họ cùng diện áo bà ba cách tân bằng lụa màu trầm, phối kính retro và giày mũi nhọn.
Trước đó vài ngày, cả hai mặc bộ áo yếm giống nhau, chỉ khác màu. Họ để tóc đuôi ngựa, đeo trang sức bản lớn theo phong cách thập niên 1980.
Yến Trang (trái), 42 tuổi và Yến Nhi, 39 tuổi, cùng hoạt động sáu năm trong nhóm Mây Trắng ở thập niên 2000. Sau khi rời nhóm, cả hai lập nhóm Song Yến, có một số bản hit như Goodbye my love, Phút bối rối.
Nhiều năm nay, họ cùng chia sẻ sở thích kinh doanh, thời trang, thường xuyên quay video, chụp hình phối đồ. Yến Trang thỉnh thoảng làm MC, giám khảo cho các chương trình. Cô cho biết không áp lực chuyện lấy chồng, thích tận hưởng tự do ở tuổi ngoài 40.
Yến Nhi cùng chị gái làm vlog du lịch, trải nghiệm nhiều địa điểm trên thế giới. Cô tập luyện đều đặn nên vẻ ngoài gọn gàng hơn xưa.
Chị em Song Yến thường xuyên mặc đồng điệu về màu sắc, phong cách phối, hướng đến sự đa dạng, trẻ trung. Nhờ gu mặc đẹp, họ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng. Khán giả khen cả hai giàu năng lượng, phối đồ thẩm mỹ và dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày.
Cùng phối áo phông, chân váy, mũ rộng vành và dép cao gót nhưng cả hai vẫn tạo được nét riêng. Yến Trang chọn chân váy bất đối xứng dáng tulip. Yến Nhi diện váy maxi chữ A dài quét đất.
Hai người đẹp phối váy hoa tay bồng đồng điệu mũ tai bèo. Yến Nhi gợi ý kết hợp sandals quai mảnh, chị gái cô chọn giày cao gót mũi nhọn.
Cả hai theo đuổi mốt màu nâu hot nhất năm 2025. Yến Nhi thể hiện phong cách với váy suit công sở, tạo phóng khoáng bằng giày loafer và tất trắng. Yến Trang hóa quý cô với đầm bất đối xứng xếp nếp theo phong cách Hy Lạp.
Phong cách Y2K được Yến Trang xây dựng thông qua bộ đồ tông đỏ, trắng, đen gồm áo khoác tay đua, quần shorts, giày búp bê thể thao. Yến Nhi phối quần đạp xe cùng áo khoác tay thụng, mang giày giống chị.
Yến Trang, Yến Nhi phối đồ dạo phố.
Khi đi du lịch Hàn Quốc, họ cùng chọn áo khoác denim kết hợp váy maxi và sneakers.
Phong cách đường phố của chị em với đồ denim và áo thể thao màu đen.
Cách phối nhiều lớp đòi hỏi sự am hiểu về tỷ lệ, họa tiết, được họ áp dụng bằng blazer, chân váy midi dáng cột.
Trang phục dự tiệc theo phong cách phá cách, với crop top, chân váy sequin, dép lông vũ và vòng cổ giả ngọc trai.
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp