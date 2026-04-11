Gu mặc đồng điệu của chị em Yến Trang, Yến Nhi

Yến Trang (trái), 42 tuổi và Yến Nhi, 39 tuổi, cùng hoạt động sáu năm trong nhóm Mây Trắng ở thập niên 2000. Sau khi rời nhóm, cả hai lập nhóm Song Yến, có một số bản hit như Goodbye my love, Phút bối rối.

Nhiều năm nay, họ cùng chia sẻ sở thích kinh doanh, thời trang, thường xuyên quay video, chụp hình phối đồ. Yến Trang thỉnh thoảng làm MC, giám khảo cho các chương trình. Cô cho biết không áp lực chuyện lấy chồng, thích tận hưởng tự do ở tuổi ngoài 40.