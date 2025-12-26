GSC nâng chất lượng dịch vụ qua hợp tác đào tạo chuyên môn

GSC phối hợp các chuyên gia đầu ngành tổ chức hội thảo khoa học "Melasma Biocode" cập nhật kiến thức chuyên sâu về điều trị nám tái phát cho các spa, phòng khám.

Hội thảo diễn ra ngày 26/11 tại TP HCM góp phần khẳng định vai trò đối tác chuyên môn của GSC trong hành trình nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng dịch vụ cho các spa, phòng khám. Tại hội thảo, nhiều chủ spa và bác sĩ da liễu chia sẻ những áp lực thường gặp trong quá trình điều trị nám, đặc biệt là tình trạng tái phát sau liệu trình. Dù đạt kết quả khả quan ban đầu, không ít khách hàng quay lại với tâm lý hoang mang khi nám xuất hiện trở lại, giảm mức độ hài lòng và niềm tin với cơ sở điều trị.

Quang cảnh hội thảo khoa học "Melasma Biocode". Ảnh: GSC

Các thảo luận chuyên môn tại hội thảo chỉ rõ, nguyên nhân không chỉ nằm ở kỹ thuật hay công nghệ, mà còn đến từ việc chưa hiểu sâu cơ chế sinh học của nám, phác đồ điều trị thiếu giai đoạn phục hồi - duy trì nền da và hạn chế trong cập nhật giải pháp mới. Chính từ thực tiễn này, hội thảo được xây dựng như một chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp spa và phòng khám tiếp cận kiến thức bài bản, có hệ thống.

Hội thảo được nhiều đối tác của GSC đánh giá là một trong những chương trình chuyên môn mang tính định hướng rõ ràng. Thay vì tập trung vào việc "xóa nám" ngắn hạn, nội dung hội thảo mở ra tư duy điều trị theo hướng sinh học tái tạo - coi nền da khỏe mạnh, ổn định là yếu tố cốt lõi để hạn chế tái phát.

Thông qua các phân tích chuyên sâu và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, hội thảo giúp người tham dự nhìn lại toàn bộ quy trình điều trị: từ đánh giá cơ địa, lựa chọn giải pháp phù hợp đến xây dựng phác đồ duy trì sau liệu trình. Cách tiếp cận này giúp nâng cao hiệu quả chuyên môn, đồng thời tạo ra trải nghiệm điều trị rõ ràng, và thuyết phục khách hàng hơn.

Chuyên gia chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: GSC

Một điểm chung được nhiều spa, phòng khám và bác sĩ da liễu chia sẻ là sự khác biệt đến từ cách GSC đồng hành chuyên môn. Không dừng ở vai trò cung cấp giải pháp, GSC xây dựng hệ sinh thái đào tạo liên tục, giúp đội ngũ điều trị cập nhật kiến thức, hiểu đúng bản chất vấn đề và ứng dụng hiệu quả vào thực tế vận hành.

Các chương trình đào tạo và hội thảo khoa học do GSC tổ chức giúp spa chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực tư vấn và kiểm soát chất lượng dịch vụ. "Khi đội ngũ điều trị được trang bị kiến thức bài bản và tư duy đúng, khách hàng không chỉ nhìn thấy sự cải thiện trên làn da, mà còn cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp, minh bạch và tận tâm trong suốt hành trình điều trị", đại diện ban tổ chức cho biết.

Với định hướng lấy chuyên môn làm trọng tâm, GSC đã và đang đồng hành hơn 5.000 đối tác spa, phòng khám và bác sĩ da liễu trên toàn quốc thông qua các chương trình đào tạo, cố vấn và hỗ trợ chuyên sâu. Sự đồng hành này nhằm giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả điều trị, xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững và giữ chân khách hàng bằng niềm tin vào một dịch vụ có kiến thức, quy trình rõ ràng và cam kết dài hạn.

GSC phân tích, trong bối cảnh thị trường thẩm mỹ ngày càng cạnh tranh, đào tạo và hợp tác chuyên môn không còn là lựa chọn, mà là yếu tố bắt buộc. Những chương trình như Melasma Biocode đóng vai trò kết nối cộng đồng spa, phòng khám và bác sĩ da liễu, tạo không gian chia sẻ kinh nghiệm thực tế và tư duy điều trị hiện đại.

Trong khi đó, nhiều spa, phòng khám cho biết, tham gia các hoạt động đào tạo cùng GSC giúp họ chủ động hơn trong chiến lược phát triển, nâng tầm dịch vụ thay vì phụ thuộc vào xu hướng ngắn hạn. Điều này góp phần đưa ngành thẩm mỹ Việt Nam tiến tới chuẩn mực chuyên môn cao hơn, lấy hiệu quả và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Đại diện GSC và các chủ spa, phòng khám, bác sĩ da liễu chụp ảnh lưu niệm sau hội thảo. Ảnh: GSC

Theo hội thảo, trải nghiệm vượt trội không đến từ một giải pháp đơn lẻ, mà được xây dựng từ kiến thức, quy trình và sự đồng hành bền bỉ. Đại diện Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế GSC - đơn vị hiện cung cấp những sản phẩm chăm sóc da, sử dụng trong các spa, phòng khám khẳng định: "Với chiến lược tập trung vào đào tạo và hợp tác chuyên môn, GSC đang từng bước khẳng định vai trò đối tác tin cậy, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ điều trị nám và chăm sóc da chuyên sâu tại Việt Nam".

