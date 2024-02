9h50 Dàn sao tri ân các nghệ sĩ quá cố

Stevie Wonder hát For Once in My Life qua bản song ca cùng tiếng hát của nghệ sĩ quá cố Tony Bennett. Ông qua đời tháng 7/2023, thọ 96 tuổi.

Annie Lennox xuất hiện trên sân khấu để hát Nothing Compares 2 U, tưởng nhớ Sinéad O'Connor. Khi Lennox hát, hình ảnh nhiều nghệ sĩ đã mất vào năm 2023 và đầu năm nay hiện lên trên màn hình.

Lenny Kravitz sau đó xuất hiện để vinh danh Clarence Avant, một nhà điều hành âm nhạc nổi tiếng. Kravitz giới thiệu Jon Batiste, người đã hát hai bài hát mang tính biểu tượng của Bill Withers: Lean on Me và Ain't No Sunshine.

"Nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey bước ra tôn vinh huyền thoại nhạc rock Tina Turner. Winfrey nói: "Bà là một hình mẫu đặc biệt". Fantasia Barrino diện trang phục tua rua, đính sequin và đôi bốt lấp lánh giống Tina Turner để hát Proud Mary.

Phần tưởng niệm các nghệ sĩ quá cố luôn có trong các lễ trao giải Grammy, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.