11h05 'Just Like That' là Ca khúc của năm

Đệ nhất phu nhân Jill Biden công bố giải Đệ nhất phu nhân Jill Biden công bố giải "Bài hát của năm". Video: FPTPlay Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jill Biden công bố giải và các đề cử hạng mục Bài hát của năm, tôn vinh những người sáng tác. Giải thuộc về Just Like That của huyền thoại âm nhạc 74 tuổi - Bonnie Raitt. Bà phát biểu: "Tôi rất ngạc nhiên, tôi không biết phải nói gì đây, cảm ơn vì đã tôn vinh tôi. Cảm ơn Hiệp hội đã trân trọng khả năng sáng tác nhạc của các nghệ sĩ. Bài hát của tôi viết về câu chuyện một người đã hiến nội tạng cho người thân. Mọi người hưởng ứng ca khúc có lẽ một phần vì yêu quý nhân vật trong tác phẩm. Tôi không viết quá nhiều nhưng giải thưởng có ý nghĩa to lớn với tôi. Tôi sẽ không có mặt ở đây nếu không có những người gợi ý tôi về chuyện sáng tác. Tôi rất trân trọng điều đó". Trước đó, bà Jill Biden trao giải đặc biệt cho Bài hát vì sự thay đổi xã hội cho ca khúc Baraye của ca sĩ người Iran - Shervin Hajipour. Bonnie Raitt phát biểu nhận giải Trích đoạn Bonnie Raitt phát biểu nhận giải. Video: FPTPlay