Grammy 2023: Bad Bunny mở màn

Cuộc cạnh tranh của Beyonce và Adele

Grammy 2023 diễn ra vào sáng 6/2 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles, Mỹ, với sự tham gia của nhiều tên tuổi như Carlos Vives, Samara Joy, Madison Cunningham, Arooj Aftab... Diễn viên hài người Nam Phi Trevor Noah sẽ dẫn dắt chương trình.

Năm nay, Beyoncé dẫn đầu đề cử với chín hạng mục. Rapper Kendrick Lamar xếp sau với tám đề cử. Adele và Brandi Carlile đồng hạng với bảy đề cử. Cây viết Lisa Respers France của CNN nói danh sách gợi nhớ Grammy 2017, khi Beyonce và Adele cùng cạnh tranh những hạng mục quan trọng nhất.

Beyonce tại Grammy 2020. Ảnh: AP

Ở giải thưởng Album của năm, Renaissance của Beyonce hiện là ứng viên sáng giá nhất. Ở hạng mục Ghi âm của năm và Bài hát của năm, Easy on Me của Adele được dự đoán chiến thắng. Ca khúc là những trải lòng của cô về sai lầm trong mối quan hệ đã qua, khao khát kết nối, thấu hiểu giữa hai người. Tại hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc, Omar Apollo được xem là lựa chọn phù hợp nhất. Ca sĩ nhạc pop gần đây đạt thứ hạng cao trên Billboard và gây sốt trên Tiktok với bản ballad Evergreen (You Didn’t Deserve Me at All).

Bài "Cuff it" của Beyoncé Bài "Cuff it" nằm trong album "Renaissance" của Beyoncé. Video: YouTube Beyonce

BTS lần đầu có nhiều hơn một đề cử tại Grammy. Nhóm nhạc Hàn Quốc góp mặt ở hai hạng mục gồm: Màn thể hiện nhạc pop do bộ đôi/nhóm xuất sắc cho ca khúc My Universe cùng Coldplay và MV xuất sắc cho Yet To Come.

Grammy là giải thưởng thường niên do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Những năm gần đây, sự kiện vướng nhiều ồn ào về chất lượng chấm giải cũng như bê bối nội bộ. Năm 2021, The Weeknd bức xúc khi không nhận được đề cử nào dù album thành công và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Đội ngũ của nam ca sĩ nghĩ việc ban tổ chức Grammy loại anh là một hành động trả thù. Ca sĩ Canada nhận lời biểu diễn tại sự kiện Super Bowl, diễn ra ngay sát lễ trao giải. Sau The Weeknd, nhiều ngôi sao như Justin Bieber, Drake... cũng chỉ trích chương trình.

Hà Thu