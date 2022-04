Grammy 2022: Silk Sonic thắng 'Bản ghi âm của năm'

9h05 Lady Gaga biểu diễn

Ca sĩ lên sân khấu trình diễn nhạc phẩm Do I Love You? và Let's Do It, hai ca khúc trong album hợp tác Tony Bennet - Love for Sale. Cô mang đến không khí âm nhạc thập niên 1990 qua giai điệu, lối biểu diễn đậm chất hoài cổ. Trong màn trình diễn, hình ảnh Lady Gaga bên Tony Bennet được chiếu trên màn ảnh. Trước đó, Love for sale đã giành chiến thắng với giải "Album giọng Pop truyền thống xuất sắc". Đến nay, Tony Bennet, 95 tuổi, là nghệ sĩ cao tuổi nhất đoạt hạng mục này ở Grammy.