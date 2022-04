Grammy 2022: Lady Gaga thắng giải phụ

6h30 Lady Gaga, Tony Bennet thắng giải phụ

Ban tổ chức thông báo một số hạng mục trước buổi lễ. Lady Gaga và giọng ca gạo cội 95 tuổi, Tony Bennet, thắng giải "Album giọng Pop truyền thống xuất sắc" với Love for Sale. Tony Bennet không thể đến dự sự kiện, con trai thay ông nhận giải. Olivia Rodrigo có giải Grammy đầu tiên ở hạng mục "Trình diễn đơn ca Pop xuất sắc", nhờ bản hit Driver's Lisence.

Con trai Tony Bennet - nhà sản xuất chương trình truyền hình Danny Bennet - thay cha nhận giải. Ảnh: RA

Kanye West thắng giải "Ca khúc rap xuất sắc" với Jail, "Trình diễn rap xuất sắc" với Hurricane. Tuy nhiên, anh tuột mất giải album rap vào tay Tyler, the Creator (album Call Me If You Get Lost).

Foo Fighters giành được ba giải Grammy, gồm: Màn trình diễn rock xuất sắc (Making A Fire), Ca khúc rock xuất sắc (Waiting on a War), Album nhạc rock xuất sắc nhất cho Medicine at Midnight. Ban nhạc dự định biểu diễn ở buổi lễ nhưng rút lui sau khi tay trống Taylor Hawkins qua đời cuối tháng 3.