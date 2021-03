9h0 Ca khúc của H.E.R giành giải "Bài hát của năm"

H.E.R giành giải thưởng lớn đầu tiên với bài I Can't Breath. Ca sĩ nói cô không thể tin mình đã giành giải. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả, bố mẹ và êkíp đã luôn ở bên cô. Ca khúc lấy cảm hứng từ phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ năm 2014 và bùng lên một lần nữa hồi giữa năm ngoái. Trước khi qua đời vì bị cảnh sát ghì chết tháng 5/2020, George Floyd kêu lên "Tôi không thể thở" (I Can’t Breathe), giống hệt lời cuối cùng của Eric Garner, người thiệt mạng năm 2014 dưới tay cảnh sát New York và trở thành nguồn cơn của phong trào "Mạng người da màu cũng quan trọng" (Black Lives Matter). Lời bài hát của H.E.R. truyền tải thông điệp chống phân biệt chủng tộc, kêu gọi hòa bình.

Bài hát của năm là giải thưởng tôn vinh các nhạc sĩ, khác với giải "Ghi âm của năm" vinh danh các kỹ sư âm thanh.