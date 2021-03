MỹTaylor Swift để chân trần, ngồi trên mái nhà gỗ hát tại lễ trao giải Grammy lần thứ 63 tối 14/3 ở Los Angeles (giờ địa phương).

Là người được đề cử nhiều nhất ở chín hạng mục nhưng Beyonce không xuất hiện tại sự kiện năm nay. Nếu Beyonce chiến thắng bốn giải, cô sẽ trở thành nữ nghệ sĩ có nhiều giải Grammy nhất trong lịch sử. Hiện Beyonce có 23 giải, xếp sau Alison Krauss (26 giải). Tuy nhiên, tờ New York Times cho rằng ban tổ chức Grammy thường không đánh giá đúng thực lực của Beyonce. Cô chưa hề chiến thắng các hạng mục lớn kể từ năm 2010. Năm 2017, việc cô thất bại trước Adele khiến nhiều fan tức giận .

Billie Eilish và anh trai hát Everything I Wanted, bài hát được đề cử "Ca khúc của năm", "Ghi âm của năm". Từ cơn ác mộng của Billie Eilish, ca khúc nói về mối quan hệ bền chặt giữa hai anh em. Các nhà phê bình khen ngợi chất nhạc pop kết hợp âm nhạc điện tử của Everything I Wanted. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Ireland và Na Uy, thứ ba ở Anh và vào top 10 Billboard Hot 100 ở Mỹ. Năm ngoái, Billie Eilish đại thắng ở Grammy khi trở thành người thứ hai trong lịch sử thắng bốn giải quan trọng của Grammy trong một năm.

Megan Thee Stallion là rapper mới nổi, đến từ bang Houston (Mỹ). Năm qua, bản remix Savage kết hợp Beyoncé giúp cô đạt vị trí số một bảng xếp hạng Top 100 Songs của Rolling Stone. Trong mùa giải Grammy 63, Savage đem về cho Megan bốn đề cử: "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Bản thu âm của năm", "Màn trình diễn rap xuất sắc" và "Bài hát rap xuất sắc". Năm ngoái, Megan còn thành công với ca khúc WAP, kết hợp Cardi B. Album đầu tay của cô - Good News - phát hành tháng 11/2020 với các single như Girls in the Hood, Don’t Stop...

Dua Lipa diễn "Don't Start Now" tại Grammy 2021. Video: CBS.

Bruno Mars và nhóm Silk Sonic biểu diễn ca khúc Leave The Door Open. Giọng ca, phong cách trình diễn quyến rũ của anh chinh phục khán giả. Bruno Mars cũng là gương mặt được Grammy ưu ái. Năm 2018, anh từng đại thắng ở giải.

Trong lúc chương trình diễn ra, trên mạng xã hội, nhiều fan của nhóm nhạc bày tỏ tiếc nuối. Nhóm trượt giải "Màn biểu diễn nhạc pop của nhóm/bộ đôi xuất sắc" với ca khúc Dynamite. Giải dành cho màn kết hợp giữa Lady Gaga và Ariana Grande, ca khúc Rain on me, được công bố trước khi sự kiện diễn ra. BTS vẫn sẽ trình diễn ở lễ trao giải.

Grammy năm nay là cuộc đua của những cái tên như Beyonce, Taylor Swift, Megan Thee Stallion... Dù không phát hành album nào, Beyoncé đứng đầu bảng với chín đề cử. Taylor Swift, Roddy Rich và Dua Lipa xếp sau với sáu đề cử mỗi người. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS lần đầu nhận đề cử.

Beyonce dẫn đầu đề cử Grammy nhờ những ca khúc đề tài chống phân biệt chủng tộc. Ảnh: Wire Image.

Grammy 2021 gây tranh cãi từ khi công bố danh sách đề cử. Ban tổ chức "phớt lờ" một số tên tuổi lớn như Bob Dylan, The Chicks, The Weeknd. The Weeknd tuyên bố "cạch mặt" Grammy, chỉ trích giải "thối nát", Halsey nói giải không công bằng.

Lễ trao giải năm nay được tổ chức không khán giả trong bối cảnh dịch, muộn hai tháng so với mọi năm. Loạt nghệ sĩ biểu diễn là: Taylor Swift, Billie Eilish, Cardi B, Harry Styles, Doja Cat, Dua Lipa, Megan Thee Stallion... Trước sự kiện một ngày, đại diện ban tổ chức cho biết Beyonce sẽ không xuất hiện trên sân khấu, không rõ lý do.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

